Санкції за отруєння Навального можуть нашкодити російській вакцині від COVID-19, – Бєлковський

Санкції проти РФ за отруєння опозиціонера Олексія Навального можуть вдарити по російській вакцині від коронавірусу "Супутник-V".

Таку думку російський політолог Станіслав Бєлковський висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви". Він сказав, що санкції вже обговорюються в Євросоюзі і США.

Політолог зазначив, що і по лінії НАТО, і по лінії Організації з заборони хімічної зброї вже стоїть питання про те, що Росія повинна надати детальний звіт про хімічну зброю на своїй території.

"Думаю, що, якщо санкції виникнуть, під удар потрапить саме біотехнологічний сектор, що може нашкодити і вакцині "Супутник-V", що є для Володимира Путіна сьогодні символом великого успіху в 2020 році. Не випадково вона названа "Супутник-V", наче на честь польоту першого штучного супутника Землі. У свідомості Путіна це зіставні досягнення нашої країни. Хоча зараз більш доречно було б назвати вакцину "Новачок-V", оскільки бренд "Новачок" став більш розкрученим, ніж "Супутник". Наш, російський бренд. Чи можемо пишатися", – сказав політолог.

За його словами, санкційні наслідки можливі і вони будуть досить болючими.

"Тому що це удар саме по тій сфері, якій Володимир Путін останнім часом приділяє підвищену увагу. Не випадково нею займається його передбачувана дочка Катерина Тихонова, Ігор Іванович Сечин, глава "Роснафти", такі близькі до президента на нинішньому етапі люди, як глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і так далі", – пояснив Бєлковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реакцією Дональда Трампа на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком" може бути введення санкцій проти відповідальних осіб за допомогою закону Магнітського або закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону її військового застосування.

Європейські країни відреагували на докази, оприлюднені німецьким урядом про те, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти речовиною з групи "Новачок". Лідери країн засудили те, що сталося з політиком, і пообіцяли притягнути винних до відповідальності.