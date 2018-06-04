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Злий одесит
Злий одесит
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Санкции возвращают Россию в каменный век

5.4тЧитати новину російською

Вот и завершилась весна, а вместе с её окончанием настало время появления в свет целого ряда презабавнейшей статистической информации и исследований. И одним из таковых стало исследование Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, посвященное внедрению инноваций в российскую экономику. И, как оказалось, в данной области у РФ явный регресс.

Так, согласно исследованию НИУ ВШЭ внедрение инновационных технологий на предприятиях РФ обвалилось до уровня 2012 года, а тяжелой промышленности, к примеру, машиностроении и, что особо примечательно, в производстве нефтепродуктов, и вовсе до уровня 2006 года!

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Что интересно, лидерами внедрения и производства инновационных технологий оказались Германия и Швейцария. А сверхдержава по всем показателям определила лишь одну европейскую страну – Румынию.

Но, что ещё более интересно, практически 2/3 товаров, которые можно было бы отнести к инновационным, на самом деле таковыми являются лишь для предприятий их производящих, что относит их в данную категорию условно.

И вот как-то не понятно в данной ситуации, а как же Сколково? Нанотехнологии? И почему санкции не стимулируют развитие технологий в россиюшке?

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Нашу экономику порвали в клочья и еще глумятся над нами. Пойду ежей мороженных поем и стекломоем запью с горя. https://sdelanounas.ru/
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