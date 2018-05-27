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ПолітикаЕкономіка

"Санкції скасувати": розкриті плани друзів Путіна з ЄС

8.3тЧитати новину російською

Європейські партнери Кремля можуть виступити за зняття санкцій проти Росії на майбутньому саміті ЄС. Можливе скасування санкцій стало б негласним визнанням анексії Криму.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко.

Експерт зазначив, що в Італії лідери "Руху 5 зірок" і партії "Ліга" Маттео Сальвіні і Луїджі Ді Майо формують коаліційний уряд, який одним зі своїх завдань ставить зняття санкцій Євросоюзу з Росії.

"А зняття санкцій з Росії - це де-факто визнання анексії Криму. Є дія, і є покарання за неї", - заявив він.

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Кравченко нагадав, що на саміті ЄС 28-29 червня очікується прийняття рішення щодо продовження антиросійських санкцій.

На його думку, Італія може поставити питання щодо санкцій на саміті, де діє принцип консенсусу.

"Це записано у них у коаліційному документі - зняття санкцій. Прем'єр Італії поїде туди. Якщо Італія скаже "ні", то санкцій не буде", - підкреслив експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відбудеться саміт Україна-ЄС , в рамках якого буде розглянуто питання вступу України в Європейський енергетичний союз, Митний союз ЄС і в Єдиний цифровий ринок ЄС.

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Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і РосієюПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Валерій Кравченко
Місце
Італія
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