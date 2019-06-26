Санкції проти Росії: Меркель розставила крапки над "i"

Санкції проти Росії не знімуть, поки не будуть реалізовані основні Мінські домовленості.

Про це, виступаючи у Бундестазі, заявила німецький канцлер Ангела Меркель, передає Merkur.

"Всім було б приємно, якби санкції не треба було вводити, зокрема і мені. Однак обмежувальні заходи були введені, оскільки територіальна цілісність України була порушена. Ми вважаємо, що санкції правильні і важливі доти, доки не будуть виконані Мінські домовленості", — повідомила вона.

Меркель також розповіла про переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вже говорили з новим українським президентом. Однак ситуація зараз така, що перемир'я на Донбасі досі немає, немає достатнього прогресу для зняття обмежувальних заходів. У зв'язку з цим вважаю за правильне, що вони були продовжені", — наголосила канцлер.

Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз 20 червня ухвалив рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

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