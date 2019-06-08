"Санкції потрібно зняти": прем'єр Саксонії підтримав Росію і нарвався на гнів України

Керівник федеральної землі Саксонія в ФРН Міхаель Кречмер заявив про необхідність зняти санкції з Російської Федерації.

Перед участю в Петербурзькому міжнародному економічному форумі прем'єр-міністр Саксонії висловив надію на "нормалізацію відносин" з Москвою, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За словами німецького чиновника санкції ЄС проти Росії шкодять саксонській і східнонімецькій економіці.

Відзначимо, що Росія є великим торговим партнером Саксонії. У зв'язку з чим Кречмер вважає, що РФ повинна зберігати свою європейську орієнтацію і не шукати партнерства в Індії або Китаї.

Міхаель Кречмер EADaily

На заяву німецького чиновника відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, він висловив нерозуміння "бесцеремонною тягою Кречмера до Путіна".

"Дуже шкода спостерігати, що у саксонського прем'єра зміщений не тільки зовнішньополітичний, але і моральний компас", - сказав він, передає видання Bild.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ тут же прийме відповідні заходи, якщо новий Європарламент почне знімати санкції проти Москви.

Нагадаємо, 5 червня постійні представники країн ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії через анексії Криму в 2014 році до 23 червня 2020 року.

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