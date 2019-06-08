ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Санкції потрібно зняти": прем'єр Саксонії підтримав Росію і нарвався на гнів України

1.7тЧитати матеріал російською

Керівник федеральної землі Саксонія в ФРН Міхаель Кречмер заявив про необхідність зняти санкції з Російської Федерації.

Перед участю в Петербурзькому міжнародному економічному форумі прем'єр-міністр Саксонії висловив надію на "нормалізацію відносин" з Москвою, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За словами німецького чиновника санкції ЄС проти Росії шкодять саксонській і східнонімецькій економіці.

Новини
Крим вирішили "добити" санкціями: з'явилася реакція окупантів

Відзначимо, що Росія є великим торговим партнером Саксонії. У зв'язку з чим Кречмер вважає, що РФ повинна зберігати свою європейську орієнтацію і не шукати партнерства в Індії або Китаї.

Міхаель Кречмер

Міхаель Кречмер

EADaily

На заяву німецького чиновника відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, він висловив нерозуміння "бесцеремонною тягою Кречмера до Путіна".

"Дуже шкода спостерігати, що у саксонського прем'єра зміщений не тільки зовнішньополітичний, але і моральний компас", - сказав він, передає видання Bild.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ тут же прийме відповідні заходи, якщо новий Європарламент почне знімати санкції проти Москви.

Нагадаємо, 5 червня постійні представники країн ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії через анексії Криму в 2014 році до 23 червня 2020 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
19
5
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Гнев"... Пхахахах))) Обосс в своем репертуаре)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
"......и нарвался на гнев Украины"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Это предложение звучит забавно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Как можно снять очень полезные санкции, прям русофобия какая-то.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
UaDonetsk Umka, на что только не пойдешь, лишь бы увидеть как под вами диваны плавятся
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel