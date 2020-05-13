Санкції не скасують: у ЄС відповіли на заяви Росії про COVID-19

Запроваджені Європейським Союзом санкції щодо Росії не перешкоджають наданню їй потенційної гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

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Про це з посиланням на спікера зовнішньополітичної служби ЄС повідомляє DW. За його словами, незважаючи на ситуацію із захворюваністю у країні, сама РФ про підтримку поки не просить.

"Запроваджені щодо Росії санкції стосуються дій, які підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права у зв'язку з анексією Криму та подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають потенційній гуманітарній допомозі, якої Росія на даному етапі не потребує та про яку вона не просила", – сказав він.

Також зазначається, що 12 травня заступник голови Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс запевнив журналістів, нібито Євросоюз надаватиме гумдопомогу для боротьби з коронавірусом навіть підсанкційним країнам і регіонам.

"Гуманітарна допомога може підтримати нужденних навіть за наявності санкцій – ці дві речі не є несумісними", – пояснив він.

Водночас Єврокомісія уже опублікувала інструкцію про порядок надання гуманітарної допомоги Сирії, котра також перебуває під санкціями ЄС. Йдеться про поставки обладнання та матеріалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують зняття санкцій проти неї.