"Санітарів нам!" У мережі показали наслідки культу Путіна в Криму

У мережі висміяли реакцію росіян на видалення графіті з президентом Росії Володимиром Путіним на набережній Ялти в окупованому Криму.

Про це пише користувач соціальної мережі Twitter під ніком RoksolanaToday & Крим25%. Судячи з повідомлень, автор аккаунта сам проживає на території включеного півострова.

lifeinroad.ru Графіті з Володимиром Путінин в Ялті

Після того, як в Ялті на причалі №2 побілили стіну, на якій був зображений Володимир Путін, користувачка Twitter з ніком "Людмила Тесс" написала, що після цього "не змогла заснути". За її словами, також "не допомогло заспокійливе".

"Я обурена, цілий день тільки і думаю про це. Як ви вважаєте, чи потрібен новий портрет Путіна на всю стіну? Я думаю, що портрет з Путіним потрібен на кожній вулиці, як в Севастополі", – підкреслила користувачка.

Подібна реакція на видалення портрета глави РФ розсмішила користувачів соціальної мережі. Одні запропонували викликати санітарів, інші висловили припущення про "нестачу галоперидолу".

Відзначимо, що віддалене зображення Путіна стало останнім з серії графіті, які з'явилися на стінах в різних частинах Ялти в 2015 році.

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