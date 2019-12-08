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8 грудня • оновлено в 08:22
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"Санітарів нам!" У мережі показали наслідки культу Путіна в Криму

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У мережі висміяли реакцію росіян на видалення графіті з президентом Росії Володимиром Путіним на набережній Ялти в окупованому Криму.

Про це пише користувач соціальної мережі Twitter під ніком RoksolanaToday & Крим25%. Судячи з повідомлень, автор аккаунта сам проживає на території включеного півострова.

lifeinroad.ru

lifeinroad.ru

Графіті з Володимиром Путінин в Ялті

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Після того, як в Ялті на причалі №2 побілили стіну, на якій був зображений Володимир Путін, користувачка Twitter з ніком "Людмила Тесс" написала, що після цього "не змогла заснути". За її словами, також "не допомогло заспокійливе".

"Я обурена, цілий день тільки і думаю про це. Як ви вважаєте, чи потрібен новий портрет Путіна на всю стіну? Я думаю, що портрет з Путіним потрібен на кожній вулиці, як в Севастополі", – підкреслила користувачка.

Подібна реакція на видалення портрета глави РФ розсмішила користувачів соціальної мережі. Одні запропонували викликати санітарів, інші висловили припущення про "нестачу галоперидолу".

Відзначимо, що віддалене зображення Путіна стало останнім з серії графіті, які з'явилися на стінах в різних частинах Ялти в 2015 році.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Росії Новини Криму
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Возмутило кого? 30 человек? Смешно.
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семенов Александр
семенов Александр
"Я думаю, что портрет с Путиным нужен на каждой улице, как в Севастополе" "Судя по сообщениям, автор аккаунта сам проживает на территории аннексированного полуострова.")))))))))))))) Суля по сообщениям автора ,он в Ни в Крыму ни в Севастополе не бывал,А всю свою информацию. о Крыме и Севастополе ,черпает из сообщений "роксоланы- медовар"
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