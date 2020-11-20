Санду офіційно визнали обраним президентом Молдови

Мая Санду офіційно стала переможцем президентських виборів в Молдові.

Про це в п'ятницю, 20 листопада, сказав глава Центральної виборчої комісії Дорін Чіміл, передає "Супутник".

"Обраним президентом визнається кандидат Мая Санду, висунута "Партією дії і солідарності", яка отримала найбільше голосів у свою підтримку – 943 006", – зазначив він.

Тепер документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду.

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