Санду на інавгурації заговорила українською мовою. Відео

Новообраний президент Молдови Мая Санду під час інавгурації сказала кілька фраз українською мовою.

Всього в інавгураційній промові, яку транслював телеканал Moldova 1, президент Молдови задіяла чотири мови – болгарську, гагаузьку, українську та російська (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я буду діяти в інтересах всіх громадян, щоб підвищити рівень життя і вселити впевненість у завтрашньому дні", – сказала Санду по-російськи.

І додала ламаною українською: "Я буду вимагати від відповідних державних установ вирішувати проблеми громадян".

Присутні на інавгурації зустріли промову президента оплесками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови, які відбулися 15 листопада.

16 грудня парламент Молдови повернув російській мові статус мови міжнаціонального спілкування, що фактично прирівняло її до державної. Також парламент зняв заборону на трансляцію російських телеканалів.