Самотній вовк і "дідусь нації": названі головні відмінності Путіна від Назарбаєва

Президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на транзит влади, аналогічний тому, який виконав колишній глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Для цього немає ні передумов, ні засобів.

Таку думку висловила російський політолог Тетяна Станова у статті для Московського центру Карнегі. За її словами, багато хто асоціює Путіна з Назарбаєвим, але навряд чи це робить сам Путін.

"Він на 12 років молодший від Назарбаєва і, швидше за все, бачить у своєму казахстанському колезі Бориса Єльцина – першого пострадянського лідера Росії, який теж добровільно пішов у відставку і передав владу заздалегідь підібраному наступнику. Тому в цьому сенсі не Казахстан обігнав Росію у справі транзиту, а Росія, до того ж багато років тому", – пояснила вона.

Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв ТАСС

Станова підкреслила, що Путін уже декілька років як перестав бути батьком нації, і що дуже віддалило його від народу.

"У 2017 році ходили чутки, що президент буде переобиратися в образі "мудрого дідуся", досвідченого політика, який продовжить по-батьківськи дбайливо піклуватися про народ. Але це не спрацювало і, швидше за все, зовсім не тому, що ідея погана, а просто Путін банально не відчуває себе "батьком нації", – запевнила політолог.

До того ж транзит неможливий ще і з тієї причини, що у лідера РФ немає необхідного атрибуту цієї моделі передачі влади – сім'ї, акцентує увагу експерт.

"Даріга Назарбаєва очолила Сенат і в разі чого підстрахує транзит, зайнявши пост президента. У Назарбаєва три доньки, вісім онуків і п'ять правнуків – велика сім'я, яка глибоко вбудована в систему розподілу влади і громадських благ. Володимир Путін у Росії – самотній вовк, який легко розлучився і одружився на Росії, як декілька разів намагався переконати нас Дмитро Пєсков", – написала Станова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що Назарбаєв, покидаючи пост, залишив за собою декілька високих посад, які дозволять йому продовжувати контролювати всі стратегічно важливі рішення в Казахстані. До такої схеми нібито може вдатися Путін перед черговими виборами президента Росії в 2024 році.

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