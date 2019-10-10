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11 жовтня • оновлено в 03:31
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Саміт "нормандського формату": Зеленський анонсував швидку зустріч із Путіним

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за його розрахунками вже в середині жовтня стане відома дата саміту "нормандського формату", в рамках якого він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним.

Подробицями глава держави поділився під час пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. І розраховую, що дата буде в цьому році, думаю, що в листопаді", – сказав він після 11 годин марафону.

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Зеленський анонсував швидку зустріч із Путіним

Зеленський анонсував швидку зустріч із Путіним

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що для припинення війни на Донбасі потрібна пряма зустріч із президентом Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил у Золотому і Петрівському на Донбасі.

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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