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Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним: названо терміни і місце

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Президент США Дональд Трамп готовий запросити російського лідера Володимира Путіна на наступний саміт G7, який пройде в 2020 році в Штатах.

Про це Трамп заявив 26 серпня на прес-конференції за підсумками саміту "Великої сімки", що завершився у Франції, передає Газета.ру.

Трамп зазначив, що "безумовно, запросив би" Путіна на наступний саміт. "Я не впевнений, що він прийме це запрошення", – підкреслив президент США.

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Говорячи про можливе включення Росії в G7, Трамп заявив, що краще "коли вони в кімнаті, а не за її межами".

За словами президента США, багато людей вважають, що Росію варто повернути до G7. Він також висловив думку, що повернення Москви допоможе "світовій безпеці і економіці".

Також Трамп запропонував провести наступний саміт "Великої сімки" в своєму гольф-клубі Trump National Doral Miami Golf Resort в Майамі, передає CNN.

Він заявив, що адміністрація президента США розглянула 12 різних майданчиків для саміту, але його гольф-клуб є найкращим вибором з точки зору розташування та інфраструктури. Трамп також запевнив, що не збирається заробляти на цьому.

Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним

kp.ru

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Теми
саміт G7 Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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