Саміт G7: стало відомо, як Трамп "кинув" Путіна

Президента Російської Федерації Володимира Путіна не запросили на наступний саміт G7, який відбудеться в 2020 році у США.

"Ні. Нічого (Запрошення. – Ред.) не надходило", — повідомив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков "Говорить Москва".

Як відомо, американський президент Дональд Трамп під час зустрічі лідерів зарубіжних держав у французькому Біарріце сказав, що готовий запросити Путіна на наступний саміт.

Путін і Трамп ТАСС

"Звичайно, я його запрошу, але думаю, що він може і не приїхати", — заявив американський президент.

Зазначимо, що Трампу радять відмовитися від запрошення Росії на користь України. Так, 24 серпня глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що повернення Росії за стіл G7 неприйнятно, замість цього на наступний саміт необхідно покликати Україну. А 27 серпня вже директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив американському президентові прислухатися до ідеї запрошення України на наступний саміт G7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня країни "Великої сімки" за підсумками саміту G7 у Франції оприлюднили спільну декларацію, в якій згадується, зокрема, Україна: в наступні тижні Франція і Німеччина організують саміт у "нормандському форматі".

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