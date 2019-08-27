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Саміт G7: стало відомо, як Трамп "кинув" Путіна

1.5т Читати матеріал російською

Президента Російської Федерації Володимира Путіна не запросили на наступний саміт G7, який відбудеться в 2020 році у США.

"Ні. Нічого (Запрошення. – Ред.) не надходило", — повідомив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков "Говорить Москва".

Як відомо, американський президент Дональд Трамп під час зустрічі лідерів зарубіжних держав у французькому Біарріце сказав, що готовий запросити Путіна на наступний саміт.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

ТАСС

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"Звичайно, я його запрошу, але думаю, що він може і не приїхати", — заявив американський президент.

Зазначимо, що Трампу радять відмовитися від запрошення Росії на користь України. Так, 24 серпня глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що повернення Росії за стіл G7 неприйнятно, замість цього на наступний саміт необхідно покликати Україну. А 27 серпня вже директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив американському президентові прислухатися до ідеї запрошення України на наступний саміт G7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня країни "Великої сімки" за підсумками саміту G7 у Франції оприлюднили спільну декларацію, в якій згадується, зокрема, Україна: в наступні тижні Франція і Німеччина організують саміт у "нормандському форматі".

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Тема
саміт G7
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Обсос все обсасывает тему:-) Времени до саммита - вагон. К тому же Трамп уже высказался о том, что пригласит Путина. Вот примит ли Путин приглашение - другой вопрос. Кстати, на правах хозяина встречи, Трамп вовсе не обязан согласовывать свое приглашение с Кеном из Канады или Донни из Варшавы:-)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Троль 80 ур этот Трамп) А пыня так мечтал и жопу мылил.
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