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Саміт Євросоюзу був зірваний: що трапилося

10.3тЧитати матеріал російською

Глава Ради Європи Дональд Туск призупинив саміт ЄС для додаткових двосторонніх консультацій щодо кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Він буде відновлений пізніше.

Про це повідомив прес-секретар Туска Пребен Аман у своєму Twitter.

"Саміт припинений президентом Євроради. Туск тепер буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами. #EUCO відновиться після завершення двосторонніх відносин", – написав він.

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Саміт ЄС у Брюсселі

Саміт ЄС у Брюсселі

ТАСС

Як повідомляє РІА-Новини, до початку пленарної сесії Європарламенту нового скликання 2 липня лідери ЄС повинні домовитися про "пакет" призначень на посади голови Єврокомісії, Європейської ради та дипломатії ЄС на саміті в Брюсселі.

За інформацією іншого джерела стало відомо, що необхідність перервати дискусії вказує "на неможливість поки досягти рішення". Інформації про нову дату початку саміту поки немає.

Дональд Туск

Дональд Туск

РІА Новини

На позачерговому саміті в Брююсселі в неділю, 30 червня, лідери країн ЄС втретє за останні два місяці спробували досягти компромісу щодо пакета кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Так, на пост глави ЄК претендують голландець Франс Тіммерманс, висуванець європейського альянсу соціал-демократів, а також баварець Макс Вебер – представник "Європейської народної партії". Жодна з кандидатур не набирає більшості в Єврораді. Так, обговорення поки зайшло в глухий кут.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-29 червня в Осаці (Японія) пройшов саміт країн Великої двадцятки, під час якої сторони обговорили проблеми світової економіки, включаючи торгівлю, і питання навколишнього середовища.

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Особа
Дональд Туск
Теги
ЄвросоюзПорада Європи
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