Саміт Євросоюзу був зірваний: що трапилося

Глава Ради Європи Дональд Туск призупинив саміт ЄС для додаткових двосторонніх консультацій щодо кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Він буде відновлений пізніше.

Про це повідомив прес-секретар Туска Пребен Аман у своєму Twitter.

"Саміт припинений президентом Євроради. Туск тепер буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами. #EUCO відновиться після завершення двосторонніх відносин", – написав він.

Як повідомляє РІА-Новини, до початку пленарної сесії Європарламенту нового скликання 2 липня лідери ЄС повинні домовитися про "пакет" призначень на посади голови Єврокомісії, Європейської ради та дипломатії ЄС на саміті в Брюсселі.

За інформацією іншого джерела стало відомо, що необхідність перервати дискусії вказує "на неможливість поки досягти рішення". Інформації про нову дату початку саміту поки немає.

