Саміт Євросоюзу був зірваний: що трапилося

Глава Ради Європи Дональд Туск призупинив саміт ЄС для додаткових двосторонніх консультацій щодо кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Він буде відновлений пізніше.

Про це повідомив прес-секретар Туска Пребен Аман у своєму Twitter.

"Саміт припинений президентом Євроради. Туск тепер буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами. #EUCO відновиться після завершення двосторонніх відносин", – написав він.

Саміт ЄС у Брюсселі ТАСС

Як повідомляє РІА-Новини, до початку пленарної сесії Європарламенту нового скликання 2 липня лідери ЄС повинні домовитися про "пакет" призначень на посади голови Єврокомісії, Європейської ради та дипломатії ЄС на саміті в Брюсселі.

За інформацією іншого джерела стало відомо, що необхідність перервати дискусії вказує "на неможливість поки досягти рішення". Інформації про нову дату початку саміту поки немає.

Дональд Туск РІА Новини

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. - Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019

На позачерговому саміті в Брююсселі в неділю, 30 червня, лідери країн ЄС втретє за останні два місяці спробували досягти компромісу щодо пакета кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Так, на пост глави ЄК претендують голландець Франс Тіммерманс, висуванець європейського альянсу соціал-демократів, а також баварець Макс Вебер – представник "Європейської народної партії". Жодна з кандидатур не набирає більшості в Єврораді. Так, обговорення поки зайшло в глухий кут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-29 червня в Осаці (Японія) пройшов саміт країн Великої двадцятки, під час якої сторони обговорили проблеми світової економіки, включаючи торгівлю, і питання навколишнього середовища.

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