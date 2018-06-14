Самим не впоратися: Україна попросила допомоги у США через Угорщину

Зняти вето Угорщини на проведення засідань комісії Україна - НАТО не вдасться без допомоги США.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу" .

За її словами, Київ і Будапешт домовилися провести 22 червня зустріч міністрів освіти і закордонних справ, щоб уникнути подальших "проблем на різних міжнародних майданчиках".

Зеркаль наголосила, що на угорську сторону може вплинути Вашингтон.

"Без медіаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський підкреслив, що в разі якщо Україна, Молдова і Грузія відмовляться від вступу в НАТО, Росія відразу ж почне затягувати їх у своє "болото".

Нагадаємо, останній раз Угорщина застосувала право вето і заблокувала комісію Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в лютому. Цей крок засудила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, зазначивши, що уряд Угорщини відкриває ящик Пандори .

Перед цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі повідомив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування "дискримінаційного" закону про освіту.

Пізніше він поставив Україні ультиматум, звинувативши Київ у тому, що цей закон "порушив зобов'язання країни перед НАТО".

Раніше Угорщина зажадала внести зміни в український закон про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року .