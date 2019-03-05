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"Самі біленькі і пухнасті!" Кадиров накинувся на США через "українські" санкції

3.4тЧитати матеріал російською

Лідер Чечні Рамзан Кадиров відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа про продовження санкцій, введених проти Росії в 2014 році через агресію по відношенню до України.

Своєю думкою він поділився в Telegram-каналі. За словами Кадирова, випади проти Кремля спровоковані "прагненням київської влади будь-якою ціною опинитися в НАТО і ЄС".

"Найцікавіше, що Росія нібито загрожує безпеці і зовнішній політиці США. Виявляється, наші військові безпілотники по десять годин кружляють вздовж атлантичного і тихоокеанського узбережжя США, літають цілодобово уздовж кордону Америки над Канадою і Мексикою. Це наші кораблі заходять у морські порти поблизу США, а не їхні крейсери в Одесі і в чорноморських водах прописалися. Звичайно, не літаки США курсують у небі над Балтикою недалекому від бази нашого ВМФ", – висловився він.

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Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

Кадиров наголосив, що США також пішли шляхом розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), "звинувачуючи Росію у всіх гріхах".

"Вашингтон весь біленький і пухнастий, а ми й уві сні думаємо, як би нашкодити зовнішній політиці США", – огризнувся він.

Крім того, заявив Кадиров, США нібито прагнуть створити антиросійський інтернаціонал, підкуповуючи одні країни і режими, а також погрозами і шантажем змушуючи інших слідувати у фарватері своєї ворожої щодо Росії політики.

У зв'язку з цим, сказав він, росіяни повинні працювати над нейтралізацією наслідків санкцій.

"Зміцнення обороноздатності, розвиток промисловості та агропромислового комплексу зведуть нанівець дії Вашингтона. Ми в Чечні над вирішенням цих завдань працюємо з першого дня санкцій політики США. Коли ми єдині, ми непереможні!" – підсумував Кадиров.

"Самі біленькі і пухнасті!" Кадиров накинувся на США через "українські" санкції
"Самі біленькі і пухнасті!" Кадиров накинувся на США через "українські" санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США запропонували всерйоз зайнятися грошима Володимира Путіна. У Конгресі вже поданий проект закону, який дає розвідці право повністю перевірити фінансові активи президента РФ.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїсанкции
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну собственно здесь Рамзан прав.С логикой у него все хорошо.Где национальная безопасность США,а где Украина?И как первое со вторым связано?Или Украина уже и США вдобавок к Европе начала "захищать от нашествия орды"?Так амеры вроде говорят,что у них самая сильная армия и самое совершенное оружие.Так какую угрозу их национальной безопасности представляет Россия на Украине ?Тайна так и не раскрыта.
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Д Алексей
Д Алексей
Чмо думало, что деньги дает Аллах от продажи нефти и газа.. подхуйдовский гопник кадыров.🤮
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