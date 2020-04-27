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27 квітня • оновлено в 13:47
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Салони краси відкриють останніми: стало відомо, як Італія виходитиме з карантину

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що з 4 травня в країні почнуть знімати карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

Про це він заявив на пресконференції, передає La Reppublica. За його словами, карантин будуть відміняти поступово. Зокрема, з 18 травня планують відкрити магазини роздрібної торгівлі, музеї і бібліотеки, з 1 червня – ресторани, бари, салони краси і перукарні.

"Карантин в Італії будемо знімати поступово – через тиждень відновимо промислову діяльність. Буде знову дозволена робота будівельних компаній, виробників і деяких оптовиків. Відкриються для прогулянок парки. Будуть дозволені сімейні відвідування і траурні церемонії за участю не більше 15 чоловік, але за умови збереження соціальної дистанції", – запевнив він.

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

За словами Конте, навчальний процес в школах не будуть відновлювати до вересня, щоб не ризикувати "здоров'ям дітей".

Жорсткі карантинні обмеження ввели в країні 10 березня. З початку пандемії коронавірусу заразилися понад 197 тисяч італійців, померли 26 тисяч осіб, а одужати вдалося – 63 тисячам. Число нових випадків в державі зменшується вже п'ять днів поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і туризму Італії Даріо Франческіні заявив, що країна не стане відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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