Трампу за тиждень до виборів зламали сайт передвиборчого штабу

Obozrevatel Світ 09:34, 28.10.2020 Оновлено: 09:42, 28.10.2020

Сайт передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа зламали.

Витоку конфіденційних даних не відбулося, повідомив директор із комунікацій виборчої кампанії Тім Мурті 27 жовтня в Twitter.

"Раніше цього вечора сайт кампанії Трампа був пошкоджений, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Витоку конфіденційних даних не було, тому що вони практично не зберігаються на сайті", – написав він.

Наразі робота сайту відновлена.

Про злам повідомив голова передвиборчого штабу
Twitter Tim Murtaugh

Як повідомив OBOZREVATEL, професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори в країні. За його словами, розрив між основними претендентами на пост глави держави може досягти 10 мільйонів голосів.

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