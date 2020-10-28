Трампу за тиждень до виборів зламали сайт передвиборчого штабу

Сайт передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа зламали.

Витоку конфіденційних даних не відбулося, повідомив директор із комунікацій виборчої кампанії Тім Мурті 27 жовтня в Twitter.

"Раніше цього вечора сайт кампанії Трампа був пошкоджений, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Витоку конфіденційних даних не було, тому що вони практично не зберігаються на сайті", – написав він.

Наразі робота сайту відновлена.

Як повідомив OBOZREVATEL, професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори в країні. За його словами, розрив між основними претендентами на пост глави держави може досягти 10 мільйонів голосів.