Трампу за тиждень до виборів зламали сайт передвиборчого штабу

Obozrevatel
Obozrevatel
Світ
1,7 т.

  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада

  • На цю посаду претендують кандидат від демократів Джо Байден і від республіканців Дональд Трамп

  • В Україні вважають, що результат виборів вплине на ситуацію в країні

Передвиборчий сайт Трампа зламали

Сайт передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа зламали.

Витоку конфіденційних даних не відбулося, повідомив директор із комунікацій виборчої кампанії Тім Мурті 27 жовтня в Twitter.

"Раніше цього вечора сайт кампанії Трампа був пошкоджений, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Витоку конфіденційних даних не було, тому що вони практично не зберігаються на сайті", – написав він.

Наразі робота сайту відновлена.

Про злам повідомив голова передвиборчого штабу

Як повідомив OBOZREVATEL, професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори в країні. За його словами, розрив між основними претендентами на пост глави держави може досягти 10 мільйонів голосів.

СШАВибори в СШАДжо БайденДональд Трамп