Трампу за тиждень до виборів зламали сайт передвиборчого штабу
Вибори президента США заплановані на 3 листопада
На цю посаду претендують кандидат від демократів Джо Байден і від республіканців Дональд Трамп
В Україні вважають, що результат виборів вплине на ситуацію в країні
Сайт передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа зламали.
Витоку конфіденційних даних не відбулося, повідомив директор із комунікацій виборчої кампанії Тім Мурті 27 жовтня в Twitter.
"Раніше цього вечора сайт кампанії Трампа був пошкоджений, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Витоку конфіденційних даних не було, тому що вони практично не зберігаються на сайті", – написав він.
Наразі робота сайту відновлена.
Як повідомив OBOZREVATEL, професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори в країні. За його словами, розрив між основними претендентами на пост глави держави може досягти 10 мільйонів голосів.