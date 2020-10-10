Прем'єром Киргизстану обрано Садира Жапарова: його звільнили з в'язниці протестувальники

Парламент Киргизстану 10 жовтня офіційно вибрав Садиров Жапарова новим прем'єр-міністром країни.

Депутати Жогорку Кенеша (парламенту республіки) на позачерговому засіданні проголосували за це рішення одноголосно, передає місцевий портал 24.kg.

Парламент також одноголосно затвердив склад і структуру уряду. Після відставки прем'єра Кутатбека Боронова, Жапаров виконував його обов'язки.

Як заявив прем'єр, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підпише заяву про свою відставку протягом двох-трьох днів.

"Під час переговорів із Жеенбековим він сказав, що після того як парламент затвердить нового прем'єр-міністра, він підпише заяву про відставку протягом двох-трьох днів", – цитує політика "Інтерфакс".

Як зазначив новий глава уряду, на посаді прем'єр-міністра він буде пропонувати введення одномандатного парламенту, а також системи курултаю – органу народного представництва.

Садир Жапаров на засіданні суду. Knews.kg

Зазначимо, Садир Жапаров до 2005 року керував низкою підприємств. Далі він був депутатом Жогорку Кенеша, займав посаду радника президента республіки Курманбека Бакієва, був комісаром Національного агентства з попередження корупції.

25 березня 2017 року він був затриманий на казахському кордоні і засуджений до 11 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Політика звинуватили в участі в захопленні заручника. Суд вирішив, що 7 жовтня 2013 року в Караколі під час мітингу, організованого Жапаровим, його учасники насильно заштовхали в автомобіль тодішнього повпреда уряду в Іссик-Кульській області Еміля Каптагаєва.

У ніч з 5 на 6 жовтня 2020 року Жапаров був звільнений з в'язниці протестувальниками.

Нагадаємо:

5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.

Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.

6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.

Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також розташована адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.



Як писав OBOZREVATEL, колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.