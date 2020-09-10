Саакашвілі про конфронтацію з Росією: я вже не той Міша

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має наміру вступати в конфронтацію з Росією в разі перемоги його партії "Єдиний національний рух" на майбутніх парламентських виборах і, відповідно, вступу на посаду прем'єра.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це політик заявив в ефірі грузинського опозиційного телеканалу "Формула ТБ" під час прямого включення з Дніпропетровська. Також він пообіцяв повернутися в Україну через декілька років "вирішення" ситуації в Грузії.

"Нашим завданням не є конфронтація з Росією, наше завдання – правильне вирішення внутрішніх проблем і ми їх вирішимо, зокрема, в довгостроковій перспективі і проблему, пов'язану з нашими внутрішніми територіями. Зараз необхідно витягувати країну з болота, а не вступати з кимось в конфронтацію", – висловився Саакашвілі.

Колишній грузинський президент зазначив, що в останні роки багато що переоцінив і він вже не "не той Міша, яким був".

"В якомусь сенсі це добре, тому що ті сім років, протягом яких я не перебував у Грузії, стали достатніми для роздумів, переоцінки. Не хочу сказати, що ці роки були достатніми для накопичення мудрості, адже я ще не так старий, але їх вистачило для правильної оцінки накопиченого досвіду", – сказав політик.

Також заявив, що у випадку перемоги на парламентських виборах готовий очолити уряд Грузії терміном не більше двох років. Після ж він має намір повернутися в Україну, де у нього нібито є підтримка з боку українців.

"Мене дійсно не приваблюють ніякі посади та кабінети. Я вже увійшов в історію, але в Грузії треба багато чого змінювати, щоб країна не загинула. Вважаю, що ми повинні передати владу в Грузії новому поколінню політиків і в цьому я бачу свою нову історичну місію. Якщо для цього знадобляться позачергові парламентські вибори, то треба і це вирішити спільно", – підсумував Саакашвілі.

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