Саакашвілі про конфронтацію з Росією: я вже не той Міша
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має наміру вступати в конфронтацію з Росією в разі перемоги його партії "Єдиний національний рух" на майбутніх парламентських виборах і, відповідно, вступу на посаду прем'єра.
Як повідомляє "Інтерфакс", про це політик заявив в ефірі грузинського опозиційного телеканалу "Формула ТБ" під час прямого включення з Дніпропетровська. Також він пообіцяв повернутися в Україну через декілька років "вирішення" ситуації в Грузії.
"Нашим завданням не є конфронтація з Росією, наше завдання – правильне вирішення внутрішніх проблем і ми їх вирішимо, зокрема, в довгостроковій перспективі і проблему, пов'язану з нашими внутрішніми територіями. Зараз необхідно витягувати країну з болота, а не вступати з кимось в конфронтацію", – висловився Саакашвілі.
Колишній грузинський президент зазначив, що в останні роки багато що переоцінив і він вже не "не той Міша, яким був".
"В якомусь сенсі це добре, тому що ті сім років, протягом яких я не перебував у Грузії, стали достатніми для роздумів, переоцінки. Не хочу сказати, що ці роки були достатніми для накопичення мудрості, адже я ще не так старий, але їх вистачило для правильної оцінки накопиченого досвіду", – сказав політик.
Також заявив, що у випадку перемоги на парламентських виборах готовий очолити уряд Грузії терміном не більше двох років. Після ж він має намір повернутися в Україну, де у нього нібито є підтримка з боку українців.
"Мене дійсно не приваблюють ніякі посади та кабінети. Я вже увійшов в історію, але в Грузії треба багато чого змінювати, щоб країна не загинула. Вважаю, що ми повинні передати владу в Грузії новому поколінню політиків і в цьому я бачу свою нову історичну місію. Якщо для цього знадобляться позачергові парламентські вибори, то треба і це вирішити спільно", – підсумував Саакашвілі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці серпня голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували декілька кримінальних проваджень.
У ЗМІ з'явилася інформація, що він вирішив покинути країну і повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.
Саакашвілі підтвердив, що братиме участь у парламентських виборах на батьківщині, але залишиться на держслужбі в Києві.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Міхеїл Саакашвілі буде і далі працювати в Україні.
Грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.
Зі свого боку міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані попередила, що в разі, якщо Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають прямо на кордоні.
У такому випадку вона пообіцяла забезпечити Саакашвілі найкращим харчуванням у в'язниці, як і всіх інших ув'язнених.