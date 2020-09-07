Саакашвілі офіційно висунули в прем'єри Грузії
Грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри.
Про таке рішення 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, передає "Грузія Online".
Очікується, що ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву через свої плани щодо повернення в Грузію.
"Саакашвілі повинен повернутися в Грузію, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять в Об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", – пояснив Вашадзе.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там щодо нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.
Саакашвілі вирішив покинути Україну й повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.
Водночас він запевнив, що залишиться на держслужбі в Києві.
Зі свого боку міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані попередила, що в разі, якщо Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають просто на кордоні.
Проте 28 серпня опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), яку очолює Саакашвілі, заявила про свій намір висунути його кандидатом у прем'єр-міністри країни перед парламентськими виборами.