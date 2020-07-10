Саакашвілі назвав уряд Грузії "нелегітимним": від України зажадали пояснень.

У парламенті Грузії заявили про намір вимагати від України роз'яснень через останню заяву глави Виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, в яких він назвав чинну владу Грузії "нелегітимною".

Як пише "Грузія Онлайн", про це заявив представник комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Іраклій Сесіашвілі. За його словами, Саакашвілі для Грузії – політичний злочинець

"Ніхто не здивувався черговій ганебній пропаганді Саакашвілі і його насиченої брехнею заяви. Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, однак, це одна частина. Але друга тема, що заслуговує на увагу, це те, що він представляє владу України. За це спитають з України, оскільки український публічний службовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії", – заявив Сесіашвілі.

Нагадаємо, напередодні Саакашвілі, у відеозверненні назвав владу Грузії "нелегітимною".

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимним. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої в Грузії ситуації", – заявив Саакашвілі.

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