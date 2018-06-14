Эту бумагу ждали целых четыре года, сразу в четырех европейских странах. Поскольку все эти страны – образец демократии и цивилизации, то все должно было произойти в рамках установленных процедур, без эмоций и преждевременных обвинений. Тем более, до момента оглашения текста этой бумаги, нельзя был никого клеймить, называть преступником, а так же – подавать в суды и делать мощные государственные движения.

Пикантности этой ситуации придавало то, что среди этих четырех европейских стран оказались Германия и Великобритания. Как известно, у них разный взгляд на будущее Европы и тем более – разногласия кишат в оценке текущих событий. Обе страны имеют амбиции европейских лидеров, а потому – должны показывать свое лидерство как раз в подобных случаях. Остальные европейские страны, глядя на реакцию кандидатов на место лидера, могли бы присоединиться к позиции одной или другой страны. Поэтому каждая из них с нетерпением ждала день, когда будет предан огласке этот самый документ.

Поскольку страны цивилизованные, а времени на раздумья было более, чем достаточно, то за эти четыре года немцы и англичане договорились о том, что состязание будет честным. Каждая из сторон демонстрировала собственную реакцию, но начало этой реакции четко условлено днем оглашения документа. Сказано – сделано. До этого момента казалось, что страны утратили интерес к этому мероприятию, но это лишь казалось, ибо было обусловлено джентльменским соглашением.

Но в этом мероприятии были еще две страны, у которых была самая большая математическая заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать адекватную реакции, хоть это и не было связано с заявкой на лидерство в Европе.

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И вот этот день настал. Что характерно, лидеры всех четырех стран ждали бумагу только для формализации данных, которые у всех давно были на руках. Собственно говоря, они были на третий-четвертый день у правительств каждой из стран. Но это были сырые данные, которые не понесешь в суд и не сможешь дать всему делу официальный ход, а как мы уже знаем, страны солидные и стараются поступать исключительно в соответствии с духом и буквой закона. А закон гласит о том, что без этой пресловутой бумажки никаких действий проводить нельзя, а надо приветливо улыбаться тем, о ком удалось узнать так много грязи.

Спустя час после оглашения бумаги, все четыре страны отозвали своих послов из РФ и понизили статус дипломатических представительств до уровня консулов, которых тоже отозвали в столицы для консультаций. Соответственно, было объявлено о приостановлении виз любым гражданам РФ. А дальше начались уже действия, которые каждая страна выбрала на свой вкус. Великобритания – заморозила все счета физических и юридических лиц, для проведения тотальной их проверки на законность происхождение и на отсутствие фактов финансирования террористов или террористических организаций. Общая сумма таких средств превысила сто миллиардов долларов. Сразу за этим стало известно об аресте имущества богатых россиян, в том числе – пентхаусов, замков, особняков и вилл. Получили запрет на выход из британских портов яхты россиян, а в аэропортах были арестованы Гольфстримы и Фалконы, принадлежащие все тем же лицам. Синхронно было отмечено массовое перемещение этих лиц в направлении израильского аэропорта имени Бен Гуриона. Правда, кто-то полетел в Гонконг бизнес классом.

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Германия пошла другим путем. Она начала аресты собственных политиков, государственных чиновников и бизнесменов, так или иначе – работающих за деньги Кремля. Наконец нашли свою реализацию данные БМД о сотрудничестве многих лиц еще со знаменитой спецслужбой ГДР –"Штази". Уже после задержаний и арестов этой разношерстной публики и дачи признательных показаний, начались аресты россиян, которые не успели покинуть территорию Германии. Через несколько часов стало известно, что Герхард Шредер принял гражданство РФ, а Рамзан Кадыров подарил ему квартиру в Грозном. Пока разворачивались все эти события, стало известно о том, что целый ряд немецких знаменитостей, через третьи страны, отбыли на чемпионат мира по футболу в РФ. Они туда полетели через разные страны, Австрию, Швейцарию и даже Венгрию, но у всех оказался билет лишь в одну сторону. Канцлер Германии объявила о приостановке всех экономических проектов, которые германские компании вели с РФ, а с 2019 года был объявлен мораторий на закупку Германией российской нефти и газа.

Нидерланды и Бельгия публично обратились к НАТО с совместным заявлением о том, что они фактически подверглись вооруженному нападению со стороны РФ, в результате чего погибло почти 200 их граждан. В связи с этим, они сослались на статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, с требованием коллективного военного ответа РФ на теперь уже официально подтвержденный факт уничтожения самолета Бинг рейса МН17, с их гражданами на борту. Германия, Великобритания и Канада, чьи граждане тоже погибли в этой катастрофе, публично поддержали Бельгию и Голландию и призвали к срочному заседанию глав стран, членов НАТО для принятия совместного решения, на основании вывода комиссии по расследованию гибели самолета…

7:00. Зазвонил будильник и сон быстро отступил. Такие реалистичные сны, на неприятные темы, всегда снятся, когда стоит жара и ночи становятся жаркими и душными. Через несколько минут уже было решительно невозможно вспомнить, что именно снилось только что.

С добрым утром, Европа!