Как и в XX веке с 14 года Россия встречает пятое рождество подряд в состоянии войны (Первой мировой, а затем Гражданской тогда, Четвертой мировой гибридной сегодня). Я предпочитаю называть то, что происходит с 20.02.14 (дата на медальках за аннексию Крыма) Четвертой мировой, так как развязана она была "хорошим Гитлером" как реванш за поражение в Третьей мировой (холодной). Тогда мировая история с 1914 года приобретает, если хотите, стройную ритмическую конфигурацию. Вторая и Четвертая мировые были задуманы "хорошими гитлерами" как реванш за поражение соответственно Германии и СССР в Первой и Третьей.

Страна, победившая германский нацизм и сделавшая эту победу своим языческим культом, стала в 2014 воспроизводить на высшем государственном уровне дьявольские идеологемы нацистской пропаганды, умноженной на возможности современного телевидения, – разъединенный народ, собирание немецких (русских) земель, Третий Рейх (Русский Мир, Пятая Империя), Ein Volk ein Reich ein Fuhrer, "горстка национал-предателей" и т.д.

Прежде чем закончить с историческими аналогиями и перейти непосредственно к нашим суровым новогодним будням, приведу свою зарисовку 2014 года (путинская "судетская" речь, пик имперской эйфории):

"Казалось, что как 2 августа 1914 года вся страна с флагами, знаменами, иконами, портретами царя, георгиевскими ленточками встала на колени перед резиденцией в Ново-Огарево. Суровые пролетарские вожди Левого Фронта, судимые за организацию бунта в день инаугурации государя императора, верноподданнически взывали из своих мрачных застенков "Да здравствует Владимир Владимирович Путин, собиратель земель русских!" Буржуазные оппозиционные хакадамочки кокетливо бросали к ногам брутального Победителя букеты изысканных комплиментов. Не хватало только классических слов "истинный ариец, беспощадный к врагам Русского Мира."

Их произнес через несколько дней замечательный русский патриот, достойный внук Молотовa-Риббентропа, объявив Путина, себя и нас всех вместе с ними потомками арийского племени с дополнительной хромосомой духовности, спустившегося с Карпатских гор и мирно заполнившего все евразийское пространство вплоть до форта Росс на Тихом Океане".

Прошло четыре с половиной года. Как и сто лет назад атмосфера изменилась разительно. Эйфория "Крымнаш" выветрилась. Мифологемы "Новороссии" и "Русского мира" воспринимаются сегодня с таким же энтузиазмом как "Крест над Святой Софией" в 1918-ом.

К рождеству 2018 года конфронтация с Украиной (основной фронт Четвертой мировой) застыла в точке бифуркации, когда малейшее отступление будет рассматриваться как личное поражение Путина, а дальнейшая эскалация – это уже откровенное военное вторжение в Украину.

Такой шаг будет встречен настолько резкой реакцией Запада, что противостоять ему Кремль собирается только отчаянным ядерным шантажом. Генералы на Фрунзенской набережной регулярно разыгрывают подобные сценарии в своих штабных играх: Варшаву они уже уничтожали, как и еще пару столиц. Геноцидиальные генералы пришли к выводу на своих игрищах, что сытый гедонистский декадентский Запад содрогнется от угрозы "новых варваров", отступит и пойдет на все требуемые геополитические уступки. Во всяком случае, так им приятно думать.

Но российское общество категорически не готово ни к полномасштабной войне с Украиной ни к новому Карибскому кризису.

Эту горькую для них истину с разочарованием вынуждены были признать два самых высокопоставленных и, видимо, самых высокооплачиваемых кремлевских пропагандиста. Один из них, а, по упорным слухам, оба – граждане США.

Это участники программы "Большая игра" Дмитрий Саймс и Вячеслав Никонов. Саймса мягкотелый мелкобуржуазный пацифизм российского общества настолько огорчил, что он вызвался подсказать российским властям, каким образом преодолеть это досадное недоразумение: напомнил как президент США Франклин Делано Рузвельт три года всеми средствами государственной пропаганды терпеливо и настойчиво готовил американское общество к войне с гитлеровской Германией.

Замечательно! Заезжий мерзавец и ведущие кремлевские "эксперты" на первом канале российского телевидения деловито рассуждают, как им эффективнее с учетом мирового исторического опыта убедить русских решиться на массовые убийства украинцев, а русофоб все равно я, изгнанный в эмиграцию с официальным клеймом экстремиста. В законе".

У "кремлевских", однако, нет трех лет для воспитания русского народа по методике Саймса-Рузвельта, более того, в 2014-ом они уже добились максимально возможного в России уровня имперской интоксикации. Еще раз одурманить страну тем же пойлом им уже не удастся.

Новини В 2019 году в России начнется революция

Но властвовать и играть в геополитические погремушки очень хочется. И 25 ноября Кремль резко повысил ставки как в собственно украинской так и в глобальной войне.

Во-первых, Кремль осуществил де-факто аннексию Керченского пролива, Азовского моря и блокаду украинского побережья.

Во-вторых, впервые нападение на Украину было совершено не моторылами-ихтамнетами, а российскими военнослужащими – открыто и демонстративно на глазах всего мира, под российским флагом. И, наконец, нарушен был принцип свободы навигации, столетиями чрезвычайно чувствительный для коллективного Запада. Нетрудно себе представить с каким вниманием следит за развитием этого прецедента Китай, бросающий вызов свободе мореплавания в невралгических проливах Юго-Восточной Азии.

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер отчеканил в своем твите формулу, которая, на мой взгляд, войдет в англоязычную антологию политических афоризмов: RussiachosetoescalateinBlackSea, andit’snowpasttimeforRussiatochoose(Россия выбрала эскалацию в Черном море, и теперь для России настало время выбирать).

Я согласен с американским дипломатом, который принял на себя в украинском кризисе роль лидера Свободного мира, когда формальный лидер дезертировал. "Russians", действительно, сделали свой выбор 25 ноября и теперь пришло время Запада to choose. Но, мне кажется, Волкер несколько недооценивает тех "Russians", о которых он говорит. Путинская Дзюдохерия еще не достигла дна в своем катастрофическом падении в глобальную войну с вечно ею ненавидимым и вечно для неё притягательным Западом.

На юго-восточных границах Украины сосредоточены сухопутные и военно-морские подразделения РФ, достаточные для проведения крупной наступательной операции. Московские ток-шоу сотрясаются от призывов "На Мариуполь!", "На Таврийск!", "На Киев!". 17 декабря, давая скандальное интервью полуголой комсомолке, старый мерин Риббентроп возбудился, засеменил копытами, и, желая, видимо, произвести благоприятное впечатление на даму, выболтал намечавшиеся время и место кремлевского Глейвица – конец декабря, Север Крыма. И, наконец, невероятный энтузиазм в кремлевском дурдоме вызвала отставка Джеймса Мэттиса – "Трамп снова наш!", "Трамп обратился к американскому народу через голову вашингтонских русофобов !"

На календаре на моем рабочем столе 31 декабря. Пока все русские и украинцы, обреченные погибнуть на Большой войне, ещё живы.

Большая русско-украинская станет политической нравственной и военной катастрофой Российской Федерации.

Это понимает и чувствует подавляющее большинство русского народа к явному неудовольствию русофобов Саймса и Никонова.

Этого не понимает терзаемая комплексами величия и неполноценности российская политическая "элита" и ее самая выдающаяся посредственность.

Те же люди не понимают, что именно произошло в Белом доме 20 декабря на встрече президента США и его министра обороны. Не Трамп отправил в отставку Мэттиса. Это Мэтисс отправил в отставку Трампа.