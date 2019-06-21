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"Русофобські провокація!" Кремль відреагував на протести в Грузії

1.3тЧитати матеріал російською

Масові протести, які пройшли в Грузії є "русофобської провокацією".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, зазначивши стурбованість Москви, передає ТАСС.

"Все те, що вчора (20 червня) відбувалося в Грузії, є нічим іншим, як русофобською провокацією. Звичайно, це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, той факт, що були агресивні прояви щодо громадян Росії", – зазначив він.

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Пєсков додав, що "було питання їх безпосередньої особистої безпеки (членів делегації з РФ), і на тлі проведення міжнародного міжпарламентського заходи це вимагає крайнього засудження".

"Подібні прояви русофобії викликають у нас серйозне занепокоєння. Давайте не забувати, що Грузія - країна, яку регулярно відвідує досить велика кількість туристів з Росії. Це питання вкрай серйозне", – підкреслив він.

Протести в Тбілісі

Протести в Тбілісі

Як повідомляв OBOZREVATE , в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Крім того, в протестах в Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід".

Також опубліковані найяскравіші фотографії масових протестів, які відбулися в Грузії.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кремль посмеялся и...только
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Вышвыривать Россию со всех сторон.
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