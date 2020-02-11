"Русофобія і біси!" Родичка агента НКВД, якого Львів не віддає Росії, спливла на КремльТБ

На російському пропагандистському телебаченні виступила зі звинуваченнями на адресу України племінниця агента НКВД Миколи Кузнєцова. Влада Львова запропонувала обміняти його прах на полонених українців, що викликало хвилю обурення в країні-агресорці.

Росіянка прокоментувала скандал в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", дорікнувши Україні русофобією і вандалізмом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пам'ятник Миколі Кузнєцову

"У мене завжди було таке відчуття, що цього разу може щось розумне з'явиться в головах у тих керівників держави української й вони подивляться реально на ці події. У мене викликало шок те, що це стало предметом торгу! Це взагалі щось небувале! Це вже не тільки русофобія, це заклинена свідомість бісівська! Тобто це духовне виродження!" – вибухнула обуреннями Олена Сакнине, не згадуючи про те, що на території країни-агресорки зараз відбувають незаконне ув'язнення безліч українців.

Нагадаємо, Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загиблий 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВД провели у 1959 році. У 2015 році ім'я Кузнєцова було внесено до "Списку осіб, що підпадають під Закон України "Про декомунізацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Львові вирішили відкласти розгляд питання про передачу родичам в Росію останків агента НКВД Миколи Кузнєцова. Чиновники мають намір спочатку отримати висновок від СБУ і МЗС України.

При цьому мер міста Андрій Садовий зазначив, що поки в полоні Росії перебувають громадяни України, розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

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