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11 лютого • оновлено в 17:21
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"Русофобія і біси!" Родичка агента НКВД, якого Львів не віддає Росії, спливла на КремльТБ

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На російському пропагандистському телебаченні виступила зі звинуваченнями на адресу України племінниця агента НКВД Миколи Кузнєцова. Влада Львова запропонувала обміняти його прах на полонених українців, що викликало хвилю обурення в країні-агресорці.

Росіянка прокоментувала скандал в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", дорікнувши Україні русофобією і вандалізмом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пам'ятник Миколі Кузнєцову

Пам'ятник Миколі Кузнєцову

"У мене завжди було таке відчуття, що цього разу може щось розумне з'явиться в головах у тих керівників держави української й вони подивляться реально на ці події. У мене викликало шок те, що це стало предметом торгу! Це взагалі щось небувале! Це вже не тільки русофобія, це заклинена свідомість бісівська! Тобто це духовне виродження!" – вибухнула обуреннями Олена Сакнине, не згадуючи про те, що на території країни-агресорки зараз відбувають незаконне ув'язнення безліч українців.

Нагадаємо, Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загиблий 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВД провели у 1959 році. У 2015 році ім'я Кузнєцова було внесено до "Списку осіб, що підпадають під Закон України "Про декомунізацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Львові вирішили відкласти розгляд питання про передачу родичам в Росію останків агента НКВД Миколи Кузнєцова. Чиновники мають намір спочатку отримати висновок від СБУ і МЗС України.

  • При цьому мер міста Андрій Садовий зазначив, що поки в полоні Росії перебувають громадяни України, розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Львів
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Махно Володимир
Махно Володимир
я предлагаю вообще смыть прах этого красного ката кузнецова, в общественную парашу! утилизировать как ненужный мусор.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
только в стране с моралью ниже плинтуса возможно включение в список для обмена праха погибшего в годы Великой Отечественной воина
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hunt andres
hunt andres
Интересно, а ленендарный Ковпак тоже в программе декоммунизации бесовской влады вукроины?
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