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9 червня • оновлено в 21:25
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Румунія планує визнати Росію ворожою державою

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Румунія може офіційно визнати Росію ворожою державою і загрозою для регіону.

Як передає "РИА Новости", про це сказано в національній стратегії оборони країни на 2020-2024 роки.

У документі наголошується, що нарощування військового потенціалу по сусідству з Румунією, на кордоні з НАТО, створює серйозні виклики для стратегічних національних інтересів і загрожує безпеці кордонів ЄС і НАТО, а також безпеці і стабільності в регіоні Чорного моря.

Вища рада оборони Румунії вже схвалила проект національної стратегії оборони країни на 2020-2024 роки. Він вступить в силу після того, як буде затверджений обома палатами парламенту країни.

Ілюстрація

Ілюстрація

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, на початку червня глава Росії Володимир Путін офіційно затвердив умови використання ядерної зброї. Ядерна "кнопка" може використовуватися виключно президентом.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Загроза Третьої світової війни Російська воєнна загроза
Місце
Румунія
Теги
НАТО Європейський Союз
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