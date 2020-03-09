Через спалах коронавірусу в Італії з неділі, 9 березня, Румунія припинила авіасполучення з країною, а Албанія перекрила не лише повітряні, а й морські рейси.

Про рішення влади Бухареста повідомляє Romania Insider. Громадянам, які прибувають з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї в наземні прикордонні пункти, буде дозволено в'їзд у країну лише після примусового карантину.

"Призупинення всіх рейсів у всіх аеропортах країни затверджено починаючи з 9 березня з 12:00 до 23 березня 12:00", – заявила міністерка внутрішніх справ Марсель Вела.

Румунія і Албанія закрили всі рейси в Італію через коронавірус

Ті, хто повертається в країну, будуть змушені підписати декларацію про те, що вони не приїхали з карантинної зони. Їм загрожує відповідальність, якщо буде доведено протилежне.

В Албанії також пішли на радикальні заходи. Як заявив уряд країни, всі вильоти рейсів до Італії з Тирани скасовані, також припинено рух транспортних засобів на поромній лінії Дуррес – Анкона і Дуррес – Трієст. Екіпажам італійських суден, що прямують в порти Албанії, заборонили сходити на сушу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця. Число жертв в країні вже наблизилося до 400.

У в'язницях Італії спалахнули масові бунти через коронавірус, загинуло щонайменше шестеро ув'язнених, багато поранених.

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