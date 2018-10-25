МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Руйнуються мости і стіни, є жертви: з'явилися нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

132.9тЧитати матеріал російською

Жертвами стихійного лиха, яке налетіло на Туапсинський район Краснодарського краю Росії, стали дві особи.

"За попередніми даними, у результаті надзвичайної ситуації загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Крім цього, одна людина вважається зниклою безвісти, ведуться пошуки", — повідомив "Інтерфакс" глава району Анатолій Русин (щоб подивитися всі фото і відео доскрольте сторінку до кінця).

У регіоні затоплено декілька залізничних станцій, можливо, й тунелів, зруйновані мости. У Туапсе вулиці перетворилися на річки, а річки — у бурхливі потоки, будинки підтоплені, людей евакуюють, повідомляє "МК".

Новини
"Це просто монстр!" Ураган "Флоренція" у США розгромив будинки й затопив вулиці. Свіжі фото та відео

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, котрі діляться актуальними фотой відео у мережі, місто захлиснула вода, яка з величезною швидкістю мчить із гір до моря, вулицями краю плавають автомобілі й холодильники, руйнуються дороги, стіни та стелі будинків.

Водний апокаліпсис у Туапсе: в районі введено режим НС! Гортайте відео. Вранці в Туапсе і в районі почався дощ, а ближче до обіду місто і околиці перетворилися в зону стихійного лиха. - Потоки води затопили вулиці. З туапсинських селищ Шаумян і Георгіївське евакуйовані люди. За непідтвердженими даними, вода розмила єдину дорогу, що веде до цих населених пунктів. У Туапсе створено оперативний штаб для ліквідацій наслідків стихії і введений режим НС. За прогнозами, сильні дощі продовжаться в Краснодарському краї до 26 жовтня включно. Також, за непідтвердженими даними, в станиці Кривенківське потоком води знесло жінку, вона загинула. - Якщо інформація підтвердиться, буде окремий пост. Відео від підписників.

Допіс, Поширення ПП Краснодар ™ (@chp_krd)

У Туапсинському районі пройшли сильні дощі, місто затопило. Очевидці в соціальних мережах опублікували відео, на яких видно наслідки зливи. Потоки води зносять автомобілі, вулицями плавають холодильники, заважаючи руху транспорту. У Туапсинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Рятувальники евакуюють людей із підтоплених будинків. 📸-?

Допіс, Поширення ДТП і ПП Сочі (@dtpsochi)

У Туапсинському районі сьогодні вирує стихія. Через сильні зливи в Туапсе затопило вулиці ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хештег #sochi_vteme! ️ підписуйтесь на наш телеграм канал (посилання в шапці профілю) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @marinatxmarina ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ # сочівтеме #sochi_vteme # сочи #sochi #ilovesochi # ялюблюсочі # городсочі # адлер # сочі2018 # краснаяполяна # розахутор # Лазаревське # краснодарскийкрай # туапсе # кубань # олімпійськийпарк # хоста # гіркимісто #sochifornia # сочіфорнія # новини # новинисочі # краснодар # геленджик # анапа # відпочиноквсочі # чернеморе

Допіс, Поширення Сочі У темі (@sochi_vteme)

Новини
Стадіон у Ростові затопило перед матчем збірної Росії

На федеральній трасі А-147 Джубга - Сочі на річці Макопсе обрушилась 20-метрова ділянка моста. Автомобільне сполучення між Туапсе і курортним містом перервано через відсутність альтернативних шляхів для руху транспорту, повідомили в прес-службі Управління доріг "Чорномор'я".

Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

Синоптики попереджають, що погода у районі буде погіршуватися. 25-26 жовтня очікують мокрий сніг та посилення вітру, на малих річках краю ймовірні підйоми рівнів води до несприятливих відміток. За даними ГУ МНС Росії у Краснодарському краї, над акваторією Чорного моря на ділянці від Анапи до Магри можливі формування смерчів.

Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Новини
Київ затопило: як столиця боролася зі стихією

Як відомо, у середу, 24 жовтня, за шість годин на території Туапсинського району випало 119 мм опадів.

Частково затоплені 19 населених пунктів Туапсинського району, залізничних станцій Гойтх і Пшиш, перегону "Туапсе — Апшеронськ". Усього на території Туапсинського району опинилися підтопленими понад 1240 домогосподарств, порушено залізничне сполучення.

У сусідньому Апшеронському районі в шести населених пунктах підтоплені 714 будинків у місті Хадиженськ, на хуторі Кабардинська, в станиці Куринська, селищах — Старий Куринський, Городок, Станційний.

У 22 населених пунктах Туапсинського і Апшеронського районів проведена евакуація понад 360 осіб.

У зв'язку з сильними опадами і загрозою затоплення, у всіх сільських поселеннях Туапсинського району Краснодарського краю введено режим НС.

Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії
Руйнуються мости і стіни, є жертви: нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Ужгороді пройшов потужний ураган. Сильний вітер, який супроводжувався зливою, пошкодив безліч дерев.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
22
26
Смішно
30
Цікаво
82
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
может займётся кацапия своим восстановлением и свалит с нашей территории... Понимайте, паРашкинцы! Мечтаем чтобы вы СВАЛИЛИ! Оттого и не сочувствуем, а надеемся. Конкретным людям - да, но не территории паРаша!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Oluschenko Ostap, Если ты про Донбасс, то нам с начала нужно туда вам ввести, что бы потом из вас вынуть. Ели про Крым, то пиндосы против, они ж вас живьем зароют если мы вдруг предложим, а вы согласитесь забрать Крым. Ты хоть представляешь какие бабки стоят на кону у них перед выборами в конгресс на вопросе Крыма и подлой рашки, а тут вернули, а вы приняли, да вам тогда пиздец сразу будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
дохните собаки! не жалко!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Пора бомбить Москву и окупантов -террористов! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги