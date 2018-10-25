Руйнуються мости і стіни, є жертви: з'явилися нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

Жертвами стихійного лиха, яке налетіло на Туапсинський район Краснодарського краю Росії, стали дві особи.
"За попередніми даними, у результаті надзвичайної ситуації загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Крім цього, одна людина вважається зниклою безвісти, ведуться пошуки", — повідомив "Інтерфакс" глава району Анатолій Русин (щоб подивитися всі фото і відео доскрольте сторінку до кінця).
У регіоні затоплено декілька залізничних станцій, можливо, й тунелів, зруйновані мости. У Туапсе вулиці перетворилися на річки, а річки — у бурхливі потоки, будинки підтоплені, людей евакуюють, повідомляє "МК".
Згідно з повідомленнями місцевих жителів, котрі діляться актуальними фотой відео у мережі, місто захлиснула вода, яка з величезною швидкістю мчить із гір до моря, вулицями краю плавають автомобілі й холодильники, руйнуються дороги, стіни та стелі будинків.
Водний апокаліпсис у Туапсе: в районі введено режим НС! Гортайте відео. Вранці в Туапсе і в районі почався дощ, а ближче до обіду місто і околиці перетворилися в зону стихійного лиха. - Потоки води затопили вулиці. З туапсинських селищ Шаумян і Георгіївське евакуйовані люди. За непідтвердженими даними, вода розмила єдину дорогу, що веде до цих населених пунктів. У Туапсе створено оперативний штаб для ліквідацій наслідків стихії і введений режим НС. За прогнозами, сильні дощі продовжаться в Краснодарському краї до 26 жовтня включно. Також, за непідтвердженими даними, в станиці Кривенківське потоком води знесло жінку, вона загинула. - Якщо інформація підтвердиться, буде окремий пост. Відео від підписників.
У Туапсинському районі пройшли сильні дощі, місто затопило. Очевидці в соціальних мережах опублікували відео, на яких видно наслідки зливи. Потоки води зносять автомобілі, вулицями плавають холодильники, заважаючи руху транспорту. У Туапсинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Рятувальники евакуюють людей із підтоплених будинків. 📸-?
🌊 Холодильники пливуть по Туапсе. Їх віднесло потужними потоками води. Через сильний дощ вулиці перетворилися на бурхливі гірські річки. Пливуть і люди, і автомобілі. Боротися зі стихією заледве виходить # life # news # перші # новини # лайф # потоп # туапсе # краснодар # злива # дощ
У Туапсинському районі сьогодні вирує стихія. Через сильні зливи в Туапсе затопило вулиці ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хештег #sochi_vteme! ️ підписуйтесь на наш телеграм канал (посилання в шапці профілю) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @marinatxmarina ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ # сочівтеме #sochi_vteme # сочи #sochi #ilovesochi # ялюблюсочі # городсочі # адлер # сочі2018 # краснаяполяна # розахутор # Лазаревське # краснодарскийкрай # туапсе # кубань # олімпійськийпарк # хоста # гіркимісто #sochifornia # сочіфорнія # новини # новинисочі # краснодар # геленджик # анапа # відпочиноквсочі # чернеморе
На федеральній трасі А-147 Джубга - Сочі на річці Макопсе обрушилась 20-метрова ділянка моста. Автомобільне сполучення між Туапсе і курортним містом перервано через відсутність альтернативних шляхів для руху транспорту, повідомили в прес-службі Управління доріг "Чорномор'я".
Синоптики попереджають, що погода у районі буде погіршуватися. 25-26 жовтня очікують мокрий сніг та посилення вітру, на малих річках краю ймовірні підйоми рівнів води до несприятливих відміток. За даними ГУ МНС Росії у Краснодарському краї, над акваторією Чорного моря на ділянці від Анапи до Магри можливі формування смерчів.
Як відомо, у середу, 24 жовтня, за шість годин на території Туапсинського району випало 119 мм опадів.
Частково затоплені 19 населених пунктів Туапсинського району, залізничних станцій Гойтх і Пшиш, перегону "Туапсе — Апшеронськ". Усього на території Туапсинського району опинилися підтопленими понад 1240 домогосподарств, порушено залізничне сполучення.
У сусідньому Апшеронському районі в шести населених пунктах підтоплені 714 будинків у місті Хадиженськ, на хуторі Кабардинська, в станиці Куринська, селищах — Старий Куринський, Городок, Станційний.
У 22 населених пунктах Туапсинського і Апшеронського районів проведена евакуація понад 360 осіб.
У зв'язку з сильними опадами і загрозою затоплення, у всіх сільських поселеннях Туапсинського району Краснодарського краю введено режим НС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Ужгороді пройшов потужний ураган. Сильний вітер, який супроводжувався зливою, пошкодив безліч дерев.