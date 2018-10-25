Руйнуються мости і стіни, є жертви: з'явилися нові дані про ''aрмагеддон'' у Росії

Жертвами стихійного лиха, яке налетіло на Туапсинський район Краснодарського краю Росії, стали дві особи.

"За попередніми даними, у результаті надзвичайної ситуації загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Крім цього, одна людина вважається зниклою безвісти, ведуться пошуки", — повідомив "Інтерфакс" глава району Анатолій Русин (щоб подивитися всі фото і відео доскрольте сторінку до кінця).

У регіоні затоплено декілька залізничних станцій, можливо, й тунелів, зруйновані мости. У Туапсе вулиці перетворилися на річки, а річки — у бурхливі потоки, будинки підтоплені, людей евакуюють, повідомляє "МК".

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, котрі діляться актуальними фотой відео у мережі, місто захлиснула вода, яка з величезною швидкістю мчить із гір до моря, вулицями краю плавають автомобілі й холодильники, руйнуються дороги, стіни та стелі будинків.

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На федеральній трасі А-147 Джубга - Сочі на річці Макопсе обрушилась 20-метрова ділянка моста. Автомобільне сполучення між Туапсе і курортним містом перервано через відсутність альтернативних шляхів для руху транспорту, повідомили в прес-службі Управління доріг "Чорномор'я".

Синоптики попереджають, що погода у районі буде погіршуватися. 25-26 жовтня очікують мокрий сніг та посилення вітру, на малих річках краю ймовірні підйоми рівнів води до несприятливих відміток. За даними ГУ МНС Росії у Краснодарському краї, над акваторією Чорного моря на ділянці від Анапи до Магри можливі формування смерчів.

Як відомо, у середу, 24 жовтня, за шість годин на території Туапсинського району випало 119 мм опадів.

Частково затоплені 19 населених пунктів Туапсинського району, залізничних станцій Гойтх і Пшиш, перегону "Туапсе — Апшеронськ". Усього на території Туапсинського району опинилися підтопленими понад 1240 домогосподарств, порушено залізничне сполучення.

У сусідньому Апшеронському районі в шести населених пунктах підтоплені 714 будинків у місті Хадиженськ, на хуторі Кабардинська, в станиці Куринська, селищах — Старий Куринський, Городок, Станційний.

У 22 населених пунктах Туапсинського і Апшеронського районів проведена евакуація понад 360 осіб.

У зв'язку з сильними опадами і загрозою затоплення, у всіх сільських поселеннях Туапсинського району Краснодарського краю введено режим НС.

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