Руйнували країну: міністр Сербії виступив з антиукраїнською заявою

Міністр оборони Сербії Олександр Вулін виступив з недружніми заявами на адресу України, поставивши під сумнів щирість протестів проти президента-втікача Віктора Януковича.

Таким чином він прокоментував мітинги сербських водіїв, передає РТС.

Відзначається, що водії протестували проти значного підвищення вартості пального в країні, що заблокувало низку важливих транспортних шляхів.

Варто відзначити, що ціни на бензин зараз ростуть в багатьох регіонах через збільшення цін на нафту. Вулін заявив, що блокування доріг з цієї причини неприйнятно.

Олександр Вулін

Міністр також натякнув, що не вірить в щирість водіїв, і на підтвердження своєї думки послався на досвід протестів проти Віктора Януковича в Україні в 2013 році.

"Вони називали себе "Автомайданом" і вони також блокували дороги, провокували конфлікти, руйнуючи країну на замовлення західних спецслужб. Схоже, що є люди, які хочуть повторити в Сербії те, що їм вдалося в Україні. Хочуть дестабілізувати і зруйнувати Сербію. І на щастя, лідер Сербії Вучич - не Янукович", - додав міністр.

Як відомо, низка видних представників сербської влади не приховують своїх проросійських настроїв. Україна неодноразово офіційно критикувала позицію уряду Сербії з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт Володимир Кравченко заявив, що Сербія ніколи не була прихильником України і насправді підтримує владу Росії.