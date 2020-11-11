Той факт, що президент США Дональд Трамп, який програв вибори представнику демократів Джону Байдену, дещо зменшив агресивність своєї публічної риторики, ще зовсім нічого не означає.

Необхідно пригадати, що ще задовго до виборів Трамп зазначив, що єдиний шлях, коли він може програти, – це випадки шахрайства. З самого початку Трамп не погоджувався з бюлетенями, що надсилалися поштою. Фундамент теорії “можливого шахрайства” вже тоді був закладений.

Трамп, програвши вибори, намагається довести, що в нього “вкрали перемогу”. І він готовий піти на все, аби довести, що “виграв саме він”.

У цьому контексті цілком логічним виглядає звільнення Марка Еспера – міністра оборони США, який не погоджувався з Трампом щодо використання військових проти американських громадян.

Це викликає занепокоєння у багатьох американських експертів і аналітиків та свідчить про те, що Трамп насправді може спробувати використати “Закон про повстання”, щоб утримати владу в своїх руках.

Якщо Трамп відмовляється визнати результат виборів 2020 року і чинить подібні дії, то це дуже небезпечно нагадує підготовку до державного перевороту.

Карл Бернштейн, один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів, сказав у ефірі CNN, що, можливо, є 20 республіканців в Сенаті, яким набридла поведінка Трампа. За його підрахунком, із сенатськими демократами цього може бути достатньо, щоб усунути Трампа з посади прямо зараз.

Тим часом, більшість Республіканської партії офіційно не визнає перемогу Байдена. Якби це відбувалося в країнах, що розвиваються, це було б розцінено як майбутній переворот або, принаймні, велику політичну кризу. Раніше про таке в США і подумати було б важко, проте, за подібних обставин, ситуація може розвиватися в негативний бік дуже швидко.

Після спроби Трампа зірвати виборчий процес, звільнення Марка Еспера, який протистояв цьому і сміливо виступив у ролі захисника американської демократії, має дуже занепокоїти увесь американський політичний істеблішмент.

А особливо враховуючи те, що Трамп і до того дозволяв собі виходити за рамки допустимого, що він багато разів наочно доводив. Тому не можна виключати, що американському народу потрібно готуватися і до найгірших сценаріїв можливого розвитку подій.

Можна сказати, що відразу після війни у В’єтнамі відносини між цивільними і військовими в США були в жахливому стані. Американські військові витратили десятиліття на відновлення поваги до себе з боку американської громадськості.

І вся ця робота могла б “випаруватися” за декілька хвилин, якби Еспер виконав вимоги Трампа. Проте в Пентагоні знайшлися впливові чотирьохзіркові генерали, які підтримали позицію міністра оборони з цього питання, й війська не були задіяні для виконування невластивих для них поліцейських функцій.

На Капітолійському пагорбі повинні бити в “дзвони тривоги” після того, як Трамп звільнив міністра оборони лише за два місяці до зміни хазяїна Білого дому. Єдиною раціональною причиною далі може бути подальша консолідація влади та спроба звести нанівець результат президентських виборів.

Справа тут навіть не в тому, що він усунув Еспера в самому кінці свого правління, а що за цим не може бути нічого іншого, ніж створення Трампом ситуації, за якої він зможе й далі залишатися у президентському кріслі.

Усе це вказує на підготовку до того, що Дональд Трамп не лише може відмовитися поступитися та залишити посаду, але він ще й заохочує і підбадьорює своїх прихильників до агресивних дій, щоб боротися за те, щоб він лишився у Білому домі.

Він постійно повторює, що в нього “вкрали вибори”. І тепер можна лише гадати, як далеко Трамп може зайти в своєму бажанні переграти результати листопадових виборів на свою користь.

Після міністра оборони він може звільнити і керівників розвідки, ЦРУ та ФБР. Йому потрібні “свої люди” на ключових силових напрямках. Цим президент створює простір для будь-яких дій, які він обере для реалізації своєї головної цілі.

Трамп проводить не що інше, як перегрупування відданих йому сил. І ситуація, в такому разі, буде абсолютно непрогнозованою та може вийти з-під контролю до часу закінчення його президентського терміну – 20 січня 2021 року.

Чому б це він мав звільнити міністра оборони лише за два місяці до закінчення своєї президентської каденції?

Чи планує він спробу державного перевороту? Якщо він зараз звільнить директора ФБР, то це буде прямо ніби зі старого радянського посібника. Якщо ви хочете захопити країну, спочатку ви отримуєте контроль над військовими, а потім над міністерством внутрішніх справ, яке контролює поліцію.

Після цього потрібно надягнути “намордник” на пресу, і тоді ви готові оголосити про введення воєнного стану та скасувати громадянські свободи.

Для цього всього необхідно спровокувати непримириме протистояння на вулицях Америки між прихильниками Трампа і прихильниками Байдена, а далі вивести війська для наведення “громадського порядку” і “спокою в суспільстві”.

Чи не тому Путін так і не привітав Джона Байдена з перемогою на президентських виборах?

Необхідно враховувати психологічний портрет Дональда Трампа, він не звик ніколи програвати, він ніколи не мав над собою жодного начальника, він вважає, що може бути лише одна правильна думка, – його.

Цілком можна говорити про реальну загрозу політичної змови і державного перевороту, щоб не допустити до влади законно та конституційно обраного президента Джо Байдена.

Трамп ніяк не хоче усвідомити того, що більшість американців своєю волею звільнили його з президентської посади, а правити більше 20 років можна лише в Російській Федерації, і то, коли твоє прізвище є Путін.

Американські політичні експерти припускають, що директор ЦРУ Джина Хаспел і директор ФБР Крістофер Рей також можуть незабаром потрапити під звільнення, оскільки не підтримали використання Трампом своїх агентств з метою його переобрання.

Президент звільняє дієздатних керівників відомств за опір його сумнівним схемам. Але вносити одночасно серйозні зміни в керівництво американських органів національної безпеки та розвідки було б небезпечно для національної безпеки Сполучених Штатів, особливо якщо звільнених буде замінено на некваліфікованих політичних прихильників поки що діючого президента.

Серед багатьох законів “ніколи більше”, які американцям потрібно буде прийняти, щоб запобігти появі нового Трампа, має стати заборона звільняти будь-кого з ключових призначених постів після того, як чинний президент програє вибори. Щоб далі жодна “кульгава качка" не могла оспорювати результати президентських виборів, в разі свого явного програшу.

Трампа абсолютно не хвилює те, що зараз його безглузді звинувачення про “вкрадені вибори” та відмова поступитися розхитують основи американської демократії. Для нього основне, щоб він завжди був зверху.

Вкрай важливо створити такі обмежуючі механізми, щоб в майбутньому жоден новий президент не мав права провокувати війну проти власного народу. Це має бути прописано в Конституції і заборонено.

Звільнення Марка Еспера мусить стати прецедентною справою. Звільнення міністра через його небажання надати військову підтримку політику, в якого розвивається “культ особистості”, є дуже небезпечним викликом всій системі влади в США.

Тому вже зараз потрібно подумати над тим, що Трамп може не обмежитися “психічною атакою” на своїх політичних опонентів, котра полягає в закиданні судів несерйозними позовами. Він здатен піти значно далі, відмовляючись покинути Білий дім після інавгурації законно обраного президента Джо Байдена.

І хоча такого ще не було ніколи за всю американську історію, але розвиток подібних подій зовсім не можна відкидати, і до нього необхідно бути готовими.

У медійній сфері, яка підтримує Дональда Трампа, йдеться про те, що звільнення Еспера є частиною плану Трампа щодо запобігання “демократичному перевороту”. Так прихильники протрампівсього крила в Республіканській партії звинувачують демократів у тому, що вони якимось чином підло створили понад 4 мільйони “незаконних голосів”, щоб усунути справжнього “переможця виборів”.

Але водночас екс-президент США Джордж Буш-молодший привітав Джо Байдена з перемогою. Що може говорити про значні розбіжності в самій Республіканській партії. І те, що після цих виборів вона може розколотися на дві фракції. Прибічників Трампа і прихильників старого класичного республіканізму часів президента Рональда Рейгана.

Період між 3 листопада 2020 року і 20 січня 2021 року, до часу, коли закінчиться президентський термін Дональда Трампа, буде надзвичайно складним для американського суспільства. Епоха “політичної невизначеності” може негативним чином вплинути на президенство Джо Байдена.

Поставивши від самого початку під сумнів саму легітимність перебування Байдена на президентському посту, прихильники Трампа здатні перенести це і на всі наступні роки байденівської каденції.

Виглядає , що американська демократія зіткнулася з найбільшим викликом з часу Громадянської війни. І дуже хочеться вірити в те, що Сполучені Штати зможуть знайти внутрішні сил, щоб протистояти цьому величезному випробуванню, вийдуть з руйнівного “політичного піке” та зможуть відстояти демократичний вибір американського народу.