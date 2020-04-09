Рухається до пом'якшення карантину: Іспанія досягла піку поширення COVID-19

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна досягла піку поширення COVID-19 і зараз рухається до пом'якшення карантинних заходів.

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Про це він заявив у четвер, 9 квітня, виступаючи перед парламентом, передає CNN. Він звернувся до них з проханням продовжити режим надзвичайного стану, але зазначив, що Іспанія поступово рухається до скасування карантину.

"Ми досягли піку, і тепер починається деескалація", – заявив Санчес.

Однак він попередив, що повернення до нормального життя буде поетапним і зараз потрібно зробити все, щоб не дати вірусу повернутися з новою силою.

Педро Санчес AFP

"Останнє, що ми можемо допустити, так це крок назад, тому що це буде більше, ніж невдача. Але ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося", – зазначив прем'єр-міністр.

Відзначимо, що станом на 9 квітня, Іспанія стоїть на другому місці за кількістю хворих COVID-19 – їх там більше 152 тисяч, а 15238 осіб загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії темпи зростання захворюваності коронавірусів і смертей від цієї недуги почали знижуватися.