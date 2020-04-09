Рухається до пом'якшення карантину: Іспанія досягла піку поширення COVID-19
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна досягла піку поширення COVID-19 і зараз рухається до пом'якшення карантинних заходів.
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Про це він заявив у четвер, 9 квітня, виступаючи перед парламентом, передає CNN. Він звернувся до них з проханням продовжити режим надзвичайного стану, але зазначив, що Іспанія поступово рухається до скасування карантину.
"Ми досягли піку, і тепер починається деескалація", – заявив Санчес.
Однак він попередив, що повернення до нормального життя буде поетапним і зараз потрібно зробити все, щоб не дати вірусу повернутися з новою силою.
"Останнє, що ми можемо допустити, так це крок назад, тому що це буде більше, ніж невдача. Але ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося", – зазначив прем'єр-міністр.
Відзначимо, що станом на 9 квітня, Іспанія стоїть на другому місці за кількістю хворих COVID-19 – їх там більше 152 тисяч, а 15238 осіб загинули.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії темпи зростання захворюваності коронавірусів і смертей від цієї недуги почали знижуватися.