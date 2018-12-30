Хорошо это или плохо, но так уж получилось, что армяно-азербайджанское противостояние охватило все сферы жизнедеятельности в обеих странах.

Безусловно, пока Армения и Азербайджан находятся в состоянии "ни войны ни мира" из-за нерешённости проблемы Нагорного Карабаха, такое положение дел будет продолжаться и дальше. Не стоит поэтому удивляться всплескам эмоций в этих странах, будь то противостояние на спортивной арене или буря негодований в адрес ведущих политиков и общественных деятелей, как это было в истории с романом Акрама Айлисли, чье недавнее, полное боли и обиды, интервью на радио "Азадлыг" послужило причиной написания данной статьи.

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Я уже высказывался в прессе на тему его романа "Каменные сны", поэтому в данной статье хочу посмотреть на проблему с несколько другого ракурса. Этот угол зрения мне подсказала фраза армянского писателя Левона Джавахяна, которую он произнёс в недавнем своём интервью на РадиоАзадлыг:"Для меня существует два Азербайджана: Азербайджан Рамиля Сафарова и Азербайджан Акрама Айлисли. Роман Айлисли возвысил Азербайджан, не дал возможности создать о нём образ преступника с топором в руках. Я очень люблю Азербайджан Акрама Айлисли и верю ему".

Эти слова резанули мне слух и я долго и мучительно искал причину такой реакции. Почему эта фраза меня так задела? Что в ней такого озвучил Левон Джавахян, что у меня, признаюсь откровенно, надолго остался неприятный осадок? Я стал задавать себе вопрос за вопросом: "А какой же Азербайджан мне ближе? Почему я, Рамис Юнус, прожив всю свою сознательную жизнь в Баку, сегодня вынужден жить так далеко от моей Родины, которую очень люблю? И почему, читая каждодневные новости из Азербайджана, у меня в основном портится настроение? И разве на самом деле Азербайджан состоит только из Рамиля Сафарова с одной стороны и Акрама Айлисли с другой?"

В поисках ответов на эти вопросы, вспоминая причины своей эмиграции, мне стало очевидным и то, что за эти 15 лет в Азербайджане не только ничего не изменилось к лучшему, а, наоборот, стало ещё хуже во многих вопросах, включая права человека и защиту основных свобод, гарантированных Конституцией. Количество уехавших из страны просто зашкаливает! А ведь уезжают представители интеллектуальной части нашего народа, что приводит к увеличению в обществе манкуртов, про которых прекрасно написано в романе Чингиза Айтматова "И дольше века длится день". Не секрет, что авторитарным правителям легче управлять страной, где манкурты в большинстве. Эти примеры были в прошлом, эти страны есть и сегодня. Азербайджан, по отчётам международных институтов, к сожалению, стоит в одном ряду именно с такими странами.

Вспомнил также свою негативную реакцию, когда Рамиля Сафарова привезли в Баку, дабы сделать из него национального героя. Этого несчастного парня стали использовать в своих грязных целях политики, для которых проблема Нагорного Карабаха, проблема беженцев и оккупированных территорий стали предметами политического бизнеса. Ну какой же он герой? Он же совершил уголовное преступление с национальными мотивами в состоянии аффекта, убив топором однокурсника, который издевался над ним. Другое дело, конечно же, Азербайджан обязан был вернуть его на Родину, так как того требовала запятнанная честь нашей страны. Но зачем делать из него героя? И дело не в том, что мы тем самым даем повод нашим соседям обвинять нас, что мы дикари, что мы все ходим с топорами в поисках армян и что Рамиль Сафаров - это наше истинное лицо. Это – дело десятое. А в том, что мы определяем неправильные ориентиры и приоритеты для молодых и незрелых людей, воспитываем на неправильных примерах…

Вспомнил и историю с Акрамом Айлисли и его романом "Каменные сны" и ту вакханалию, которую затеяли власти в отношении этого пожилого человека и то как я встал на защиту его конституционных прав гражданина страны, где он родился и жил всю свою жизнь, и писателя, которому та же Конституция даровала право свободно писать всё, что он считает нужным писать. Это же позор для страны, когда писателя, чьи книги печатаются по всему миру, сделали невыездным, возбудив против него уголовное дело за несуществующее преступление, не давая таким образом возможности ему выехать даже на лечение. Ведь было время когда все в Азербайджане гордились тем, что у нашего народа есть писатель такого уровня. А что же случилось такого, что сегодня все "молчат в жилетку", боясь поднять свой голос в его защиту? Или Акрам Айлисли перешел запретный Рубикон, который определен идеологами режима Алиевых-Пашаевых?

Прожив многие годы в СССР и переехав в Европу или США, многие из нас видят разницу между тоталитаризмом и демократией и поэтому мы прекрасно понимаем базовые ценности стран с демократическими устоями. Но когда находишь созвучные мысли у людей в самом авторитарном Азербайджане, где за инокамыслие их убивают, сажают в тюрьму, третируют и выгоняют из страны, то это приятно вдвойне, ведь мы знаем, что те, кто озвучивает эти "крамольные" мысли, сразу же попадают под удары критики со стороны наших штатных "ура-патриотов".

Именно наличие единомышленников в нашем обществе и вселяет надежду в будущее моей страны, моего народа, которое безусловно, будет во многом зависеть от того, как мы сможем донести свою правду и понимание места нашей страны на карте мира до всего общества, включая не только защищающих Рамиля Сафарова и линчующих Акрама Айлисли, но и тех, кто живёт по принципу "моя хата с краю". Только таким образом мы сможем добиться улучшения весьма подпорченного имиджа нашей страны, и тогда всем злопыхателям будет трудно продолжать делать из нас кровожадное пугало в глазах цивилизованного мира.