РПЦ "звільнила" главу Білоруської церкви, який закликав Лукашенка зупинити насильство

Священний синод Російської православної церкви на тлі протестів в Білорусі звільнила з посади митрополита Мінського і Заславського Павла.

Новим патріаршим екзархом призначений єпископ Борисовський і Марьінгорскій Веніамін. Про це журналістам повідомив представник РПЦ Володимир Легойда, передає "Інтерфакс".

Зазначається, що синод подякував митрополиту Павлу за понесені труди на посаді глави Білоруської православної церкви і призначив його керівником Кубанської митрополії РПЦ.

Попередній митрополит Кубані помер 8 серпня від ускладнень, викликаних коронавірусом

Також на засіданні було схвалено нещодавнє звернення Синоду Білоруської православної церкви до народу республіки про припинення протистояння.

Зміна голови БПЦ сталася на тлі протестів в Білорусі. Раніше митрополит Павло закликав Олександра Лукашенка припинити насильство над протестувальниками, а громадян країни – до стриманості і мудрості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення голосування 9 серпня і оголошення перших результатів у багатьох містах Білорусі спалахнули масові акції протесту. Громадяни вимагали чесного підрахунку голосів та відставки Лукашенка. Акції переросли в жорсткі сутички, силовики проводили зачистки вулиць і масові затримання.

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