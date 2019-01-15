Розвідувальник США пронісся над Кримом і Донбасом: що відомо

Безпілотний літальний апарат військово-повітряних сил США RQ-4B Global Hawk здійснив розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі і поблизу анексованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Дрон курсував над окремими районами Донецької і Луганської областей близько 6 годин.

Відзначається, що маршрут безпілотника почався з військової бази Сігонелла в Італії о 6 ранку. "О 7:30 він зайшов у повітряний простір України і через годину почав здійснення польоту на Донбасі", – сказано в повідомленні.

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Під час польоту над Донбасом Карта: PlaneRadar

При цьому, БПЛА весь час залишався в межах території, підконтрольної українській владі. Близько 15:30 RQ-4B Global Hawk змінив курс і попрямував для виконання завдання поблизу окупованого Кримського півострова.

Дрон поблизу окупованого Криму Фото: PlaneRadar

RQ-4 Global Hawk – стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат ВПС США, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.

RQ-4 Global Hawk rusfact.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над Кримом провів розвідувальну місію військовий літак США.

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