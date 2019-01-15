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Розвідувальник США пронісся над Кримом і Донбасом: що відомо

2.1тЧитати матеріал російською

Безпілотний літальний апарат військово-повітряних сил США RQ-4B Global Hawk здійснив розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі і поблизу анексованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Дрон курсував над окремими районами Донецької і Луганської областей близько 6 годин.

Відзначається, що маршрут безпілотника почався з військової бази Сігонелла в Італії о 6 ранку. "О 7:30 він зайшов у повітряний простір України і через годину почав здійснення польоту на Донбасі", – сказано в повідомленні.

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Під час польоту над Донбасом

Під час польоту над Донбасом

Карта: PlaneRadar

При цьому, БПЛА весь час залишався в межах території, підконтрольної українській владі. Близько 15:30 RQ-4B Global Hawk змінив курс і попрямував для виконання завдання поблизу окупованого Кримського півострова.

Дрон поблизу окупованого Криму

Дрон поблизу окупованого Криму

Фото: PlaneRadar

RQ-4 Global Hawk – стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат ВПС США, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.

RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk

rusfact.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над Кримом провів розвідувальну місію військовий літак США.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини Криму
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Столяр Александр
Столяр Александр
Ух сколько кацапни из Племени Людоедов набежало... Но ругать кацапов не должны мы То их беда а не вина У Бога не хватило глины И Бог их сделал ...из говна.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пронясся над Крымом не заходя в воздушное пространство над полуостровом! Вы там хоть разберитесь что значит "над" и чем это отличается от "вблизи"!
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CARGO 100
CARGO 100
Крымчанин Юрий, главное - заголовок ...
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Питон Каа
Питон Каа
Над российским Крымом он никогда не осмелится летать, а вот над украинской территорией запросто, они ведь своим хозяевам никак возразить не могут.
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