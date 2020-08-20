Розвідка США звинуватила владу Уханя в приховуванні спалаху COVID-19

Розвідка США вважає, що місцеві чиновники в Ухані і провінції Хубей приховували від уряду Китаю інформацію про спалах.

Видання The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб США повідомляє, що вони побоювалися репресій.

"У доповіді, спочатку поширеної в червні, є секретні і несекретні розділи, і вона являє собою консенсус ЦРУ та інших спецслужб. Офіційні особи США заявили, що це як і раніше підтримує спільну думку про те, що посадові особи Комуністичної партії приховували важливу інформацію від світу. І високопоставлені чиновники в Пекіні, навіть коли вони щосили намагалися отримати дані від офіційних осіб в центральному Китаї, зіграли певну роль в приховуванні спалаху, приховавши інформацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я", – пише NYT.

Раніше OBOZREVATEL писав, що США звинуватили Китай у спробі крадіжки даних щодо вакцини від COVID-19.

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