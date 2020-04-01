У розвідці США заявили, що влада Китаю приховала реальну статистику зараження і летальних випадків нового коронавірусу COVID-19 у країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідний секретний звіт представники розвідки передали Білому дому минулого тижня. Про це, посилаючись на трьох анонімних офіційних осіб США, 1 квітня повідомив Bloomberg.

Джерела відмовилися деталізувати зміст документа. "Але, за їхніми словами, головне в тому, що публічна звітність Китаю про випадки і смерті навмисно неповна. Двоє з офіційних осіб заявили, що в доповіді робиться висновок про те, що цифри Китаю є підробленими", – сказано в матеріалі.

"Реальність така, що ми могли б бути в кращому становищі, якби Китай був більш відвертим", – заявив журналістам віце-президент Майк Пенс. Він припустив, що спалах COVID-19 у КНР почався задовго до перших підтверджених випадків у грудні.

Крім того, уряд Китаю неодноразово переглядав свою методологію підрахунку випадків захворювання, протягом декількох тижнів виключаючи людей без симптомів. Тільки у вівторок влада додали більше 1500 безсимптомних випадків до загальної кількості.

"Твердження про те, що в США більше смертей від коронавірусу, ніж у Китаї, є хибним", – заявив сенатор Бен Сасс, республіканець із Небраски.

"Не коментуючи якусь секретну інформацію, це дуже болісно очевидно: комуністична партія Китаю брехала, бреше і буде продовжувати брехати про коронавірус для захисту режиму", – додав він.

Як вказала імунологиня Держдепартаменту Дебора Біркс, яка консультує Білий дім із приводу його реакції на пандемію, публічна звітність Китаю вплинула на припущення про природу нового коронавірусу в інших країнах світу.

Коронавірус у Китаї Getty Images

Як писав OBOZREVATEL, міністри уряду Великобританії вимагають перегляду відносин із Китаєм на тлі нібито розповсюджуваної офіційним Пекіном дезінформації про пандемію. Статистика Китаю про кількість випадків зараження може бути занижена в 15-40 разів.

Крім того, жителі китайського Уханя, який був епіцентром COVID-19, вважають, що кількість смертей набагато більша за показник, заявлений владою. Вони підрахували, що вірус забрав життя 42 тисяч осіб. За офіційними даними, жертвами COVID-19 у КНР стали 3,3 тисячі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся