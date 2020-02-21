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21 лютого • оновлено в 07:07
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Розвідка США зловила Путіна на новому втручанні у вибори: з'явилися деталі

7.8т
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Співробітники розвідувальних служб США заявили, що мають дані, згідно з якими Росія вже почала втручатися в хід виборів 2020 року.

У доповіді, наданій палаті представників, зазначено, що їх мета – переобрання Дональда Трампа. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з доповіддю.

Відзначається, що Москва намагається підірвати довіру до американської виборчої системи в ході кампанії цього року. Розвідка впевнена, що Росія буде активно втручатися в праймеріз демократів, а також у загальний хід виборів.

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Уже зараз помітні зусилля російських спецслужб. Зокрема, вони нібито змушують американців поширювати дезінформацію так, щоб обійти механізми соцмереж, які забороняють фейкові повідомлення.

За їхніми відомостями, російські хакери також планують кібератаки, які будуть виглядати так, ніби їх проводять з Тегерана.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп пропонував помилування засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу в обмін на його заяву про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії. У Білому домі назвали це "повною нісенітницею".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Что амеры что их слуги хихлы какие то перепуганные идиоты .
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кучерявый Андрей, ти ж злякався і відреагував?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кто-то написал пост в соц.сетях про выборы в США - это наглое вмешательство в выборы! В посольстве США организуют встречи с оппозиционерами, раздают деньги и задания - это поддержка демократии! Смотри не перепутай.
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2
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
А море мёртвое знаешь? Тоже Россия.
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