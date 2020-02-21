Співробітники розвідувальних служб США заявили, що мають дані, згідно з якими Росія вже почала втручатися в хід виборів 2020 року.

У доповіді, наданій палаті представників, зазначено, що їх мета – переобрання Дональда Трампа. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з доповіддю.

Відзначається, що Москва намагається підірвати довіру до американської виборчої системи в ході кампанії цього року. Розвідка впевнена, що Росія буде активно втручатися в праймеріз демократів, а також у загальний хід виборів.

Дональд Трамп і Володимир Путін ВВС

Уже зараз помітні зусилля російських спецслужб. Зокрема, вони нібито змушують американців поширювати дезінформацію так, щоб обійти механізми соцмереж, які забороняють фейкові повідомлення.

За їхніми відомостями, російські хакери також планують кібератаки, які будуть виглядати так, ніби їх проводять з Тегерана.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп пропонував помилування засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу в обмін на його заяву про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії. У Білому домі назвали це "повною нісенітницею".

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