Розвідка США відреагувала на версію ЗМІ про те, що коронавірус нібито створили в лабораторії Уханя, і взялася перевіряти дані.

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Про це повідомляє CNN. Висновки про природний характер хвороби, які озвучили раніше, поки що поставили під сумнів.

Тепер розвідка знову намагається визначити початковий осередок поширення вірусу. Вона не відкидає можливість того, що хтось міг бути інфікований у лабораторії в результаті інциденту або необережного поводження зі зразками, а потім заразив інших людей.

Розвідка США взялася за коронавірус: версії з лабораторією в Ухані дали хід

Відзначається, що американська влада не побачила будь-яких свідчень на користь того, що коронавірус був створений штучно або поширений спеціально. У Вашингтоні заявили, що не вважають, що інфекція певним чином пов'язана з розробкою біологічної зброї.

Однак за версію з розробкою вірусу, озвучену Fox News, висловилися деякі американські законодавці серед республіканців. Таким чином вони сподіваються відвести від президента США Дональда Трампа критику за ті дії, які він зробив через пандемію.

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