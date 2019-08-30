Розвідка США дізналася нову сенсацію про ядерну НП у Росії

Вибух на полігоні під Архангельськом (Росія) міг статися під час підняття з морського дна ракети, втраченої під час попереднього випробування.
Про це повідомляє канал CNBC з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США. Відзначається, що фіаско насправді сталося трохи раніше.
"Це не було новим запуском зброї, натомість це була місія з підняття ракети, втраченої під час попереднього випробування. На одному із суден, що беруть участь у відновленні, стався вибух, який викликав реакцію в ракеті, що призвело до витоку радіації", – розповіли анонімні джерела.
Вибух під Архангельськом
"Знак"
Про причини вибуху не уточнюється. Інформації про загрозу для здоров'я або навколишнього середовища в "розвідувальному звіті" США немає.
У Міністерстві оборони Росії версію, озвучену CNВС, поки не прокоментували.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. У результаті загинули та постраждали люди.
Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули внаслідок вибуху під Архангельськом.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Згідно із версією корпорації "Росатом", вибух на полігоні трапився через збіг певних факторів. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під час випробувань нових технологій.
За іншою ж версією, НП трапилася під час випробування ракети на морській платформі.
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