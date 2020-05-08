Розвідка Росії зламала пошту Меркель: розгорається шпигунський скандал

У Німеччині почалося слідство за фактом злому російською військовою розвідкою особистої пошти канцлера Ангели Меркель у 2015 році

Як повідомляє Spiegel Netzwelt 8 травня 2015 року хакер з ніком Scaramouche зламав комп'ютери в парламентському офісі Меркель. У цей день Бундестаг приймав гостей на честь 70-ї річниці закінчення Другої світової війни, в тому числі, і дипломатів з Росії.

В результаті хакер завантажив близько 16 гігабайт даних і паралізував IT-систему Бундестагу на кілька днів. Серед вкрадених даних були і тисячі листів з офісу канцлера.

Російські хакери зламали пошту Ангели Меркель Picture Alliance

За розслідування взялися Федеральне управління кримінальної поліції, Федеральне управління з питань інформаційної безпеки та кілька приватних компаній. Вони вилучили понад 300 серверів і встановили, що зловмисник отримав доступ до двох аккаунтів Меркель з листами з 2012 по 2015 рік.

Слідство вважає, що за атакою стоїть російська військова розвідка, проте поки точно невідомо які саме дані з листів були вкрадені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, в правлінні якої був Хантер Байден.

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