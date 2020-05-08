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8 травня • оновлено в 21:48
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Політика Економіка

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Розвідка Росії зламала пошту Меркель: розгорається шпигунський скандал

5.2т
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У Німеччині почалося слідство за фактом злому російською військовою розвідкою особистої пошти канцлера Ангели Меркель у 2015 році

Як повідомляє Spiegel Netzwelt 8 травня 2015 року хакер з ніком Scaramouche зламав комп'ютери в парламентському офісі Меркель. У цей день Бундестаг приймав гостей на честь 70-ї річниці закінчення Другої світової війни, в тому числі, і дипломатів з Росії.

В результаті хакер завантажив близько 16 гігабайт даних і паралізував IT-систему Бундестагу на кілька днів. Серед вкрадених даних були і тисячі листів з офісу канцлера.

Російські хакери зламали пошту Ангели Меркель

Російські хакери зламали пошту Ангели Меркель

Picture Alliance

За розслідування взялися Федеральне управління кримінальної поліції, Федеральне управління з питань інформаційної безпеки та кілька приватних компаній. Вони вилучили понад 300 серверів і встановили, що зловмисник отримав доступ до двох аккаунтів Меркель з листами з 2012 по 2015 рік.

Слідство вважає, що за атакою стоїть російська військова розвідка, проте поки точно невідомо які саме дані з листів були вкрадені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, в правлінні якої був Хантер Байден.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
хакери
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Теги
Кіберзлочини Кібератака хакери
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
А пароль был 1234... Детский лепет от вислоухих, почту взломали... секретные данные там Меркель хранила...)))
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Вроде только у АНБ есть доступ к компьютеру и телефону Ангелы? Они занимались расследованием, когда АНБ ее телефон контролировало?
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ковпак сидор
ковпак сидор
"за атакой стоит российская военная разведка" в оригинальном тексте такого нет,это ваши хотелки.
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