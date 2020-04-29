Розвідка Південної Кореї видала нову заяву про "зникнення" Кім Чен Ина

У Південній Кореї заявили, що, незважаючи на чутки щодо погіршання здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина та навіть його смерть, із ним усе гаразд.

Крім цього, він досі управляє країною. Про це пише Yonhap із посиланням на джерела у південнокорейській розвідці.

У ЗМІ нагадали, що востаннє північнокорейський диктатор з’являвся на публіці 11 квітня на засіданні Політбюро панівної Трудової партії КНДР. Там також ще раз висловили занепокоєння, що Кім Чен Ин навіть пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена.

Кім Чен Ин infox.ru

"У відповідь на питання деяких законодавців комітету оборони Національних зборів про здоров'я керівника КНДР міністерство оборони, Об'єднаний комітет начальників штабів і розвідувальні органи повідомили, що, за їхніми оцінками, Кім Чен Ин керує країною як зазвичай", – розвінчала чутки південнокорейська розвідка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Колишній дипломат Північної Кореї Тхе Ен Хо заявив, що Кім Чен Ин, найімовірніше, справді має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може ходити. Однак він спростував версію з операцією.

Водночас міністр у справах національного об'єднання Південної Кореї Кан Ен Чхоль назвав фейком повідомлення про серйозну хворобу або смерть лідера КНДР.

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