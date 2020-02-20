Розвідка оголосила про втручання Росії у вибори США 2020 року: Трамп в люті

Росія втручається у вибори президента Америки 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

Про це заявили п'ять представників американської розвідки під час брифінгу в Комітеті Палати представників з питань судочинства в США, пише The New York Times.

За інформацією видання, це розлютило Трампа і він поскаржився, що тепер демократи будуть використовувати дану інформацію проти нього. На наступний день після брифінгу президент вилаяв виконуючого обов'язки директора Національної розвідки Джозефа Магуайра за те, що він дозволив оголосити інформацію на заході.

Дональд Трамп inosmi.ru

В якості особливого подразника Трамп назвав присутність на брифінгу представника Каліфорнійського демократа Адама Шиффа, який очолював процедуру імпічменту проти нього.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп пропонував помилування засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу в обмін на його заяву про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії. У Білому домі назвали це "повною нісенітницею".

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