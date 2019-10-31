Розведення військ: Україні навели трагічний приклад Грузії

Розведення військ за сценарієм Кремля завершилося для Грузії втратою території й десятками тисяч жертв.

Про це йдеться в статті видання "Експрес". Зазначається, що розведення сил, яке почалося в 1992 році, отримало в цій країні трагічний фінал.

"16 вересня 1993 року абхазька сторона порушила угоду про припинення вогню й почала штурм Сухумі. 27 вересня місто за допомогою Росії захопили абхазькі збройні формування", – згадує колишній пресаташе Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Розведення військ у Грузії "КП"

Наголошується, що російська армія завдала удару по всій глибині фронту, було багато жертв серед мирного населення. Також, стверджує експерт Українського інституту майбутнього Іраклій Джанашия, росіяни навіть обстрілювали сіру зону, щоб змусити мирне населення залишити населені пункти, що розташовувалися в її межах.

Крім того, у 2008 році для Грузії також була розроблена "формула Штайнмаєра", проте вона так і не набула чинності. На сьогодні, за даними джерела, регіон, де була зона конфлікту, у дуже занехаяному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив із одним з ветеранів, який виступив проти такого кроку.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського з добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти із Золотого зброю.

29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ біля цього населеного пункту. Це підтвердили в штабі ООС і російські терористи "ЛНР".

Зеленський підтримав початок процесу розведення військ поблизу Золотого Луганської області, заявивши, що це прекрасно.

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