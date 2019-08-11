Розвалювався на ходу! В Італії екстрено сів літак. Фото

В аеропорту Риму (Італія) здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Norwegian.

Авіалайнер Boeing 787 знову сів незабаром після зльоту, передає видання La Repubblica.

При посадці невеликі фрагменти літака впали на дахи кількох будинків і потрапили на автомобілі в місті Фьюмічіно. В цілому уламки пошкодили 25 автомобілів і 12 будинків. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відомо, що Boeing 787 з 298 пасажирами на борту прямував в Лос-Анджелес. У повітряного судна виникли проблеми з двигуном, окремі уламки досягали довжини в 5 см.

Аварійна посадка пройшла без проблем в присутності надзвичайних служб і пожежників. Пасажири літака не постраждали, їх пересадили на інші рейси в Штати.

В Італії частині літака падали на дахи будинків La Repubblica

В Італії частині літака падали на дахи будинків La Repubblica

В Італії частині літака падали на дахи будинків La Repubblica

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті туристка випала з літака під час польоту.

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