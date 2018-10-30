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Розвалу Росії бути? У конфлікті Інгушетії й Чечні стався новий поворот

29тЧитати матеріал російською

В Інгушетії Конституційний суд у вівторок, 30 жовтня, визнав незаконним договір про нові кордони з Чечнею, підписаний главами республік Юнус-беком Євкуровим і Рамзаном Кадировим.

Як повідомляє РБК, суд постановив, що сам факт укладення угоди без проведення референдуму не спричинить будь-яких правових наслідків для чиновників, організацій та жителів Інгушетії.

Засідання суду відбулося за запитом депутатів Народних Зборів Інгушетії, які вимагали визнати угоду про нові кордони незаконною, тому що вона була укладена без проведення референдуму і опитування населення тих поселень, чиї кордони тепер змінені.

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Парламент Інгушетії 4 жовтня ухвалив закон про ратифікацію цього договору, який був укладений між главою Чечні Рамзаном Кадировим і главою Інгушетії Юнус-беком Євкуровим. У той же день Євкуров підписав закон.

Кадиров і Євкуров

Кадиров і Євкуров

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пригрозив Інгушетії війною через відмову визнати кордони. Після цього в країні почалися масові акції протесту. 17 жовтня оргкомітет мітингу вирішив призупинити акцію, вона відновиться уже 31 жовтня.

Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
РФия - ресурсная федерация, уничтожившая институты власти и обречённая на утилизацию. Касапы, привет недостране 404
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pompadur marselina
pompadur marselina
"Не всякий какел долетит до середины Днепра без хорошего подсрачника!"(Из украинской классики)
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1
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Дейман Алон
Дейман Алон
Ингушам пора мочить кадыровцев
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Галкина Елена
Галкина Елена
Дейман Алон, а сколько ингушей и сколько - чеченцев? Знаете, хотя бы?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дейман Алон, Зачем? Они наоборот хотят общую границу иметь
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