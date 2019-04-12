"Розтоптали суверенітет!" Захарова накинулася на Францію через Україну

Скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на заплановану зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Вона назвала це втручанням у внутрішні справи чужої країни напередодні виборів і звинуватила Францію в посяганні на суверенітет України. Її агресивний спіч показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Істерику Захарової спровокувало питання журналіста французької газети Le Figaro про те, чи не вважає вона зустріч Макрона з українськими політиками спробою вплинути на підсумок виборів в країні.

Марія Захарова Скріншот відео

"Ви серйозно?! Ви що, тільки зараз побачили втручання західних країн у справи України? Ми про це багато років говоримо! Міністри закордонних справ, в тому числі Франції, особисто брали участь у протестних рухах на Майдані в центрі Києва! Україна — це суверенна держава, Київ — це столиця суверенної держави. Міністри закордонних справ країн ЄС особисто брали участь в агітації за того чи іншого кандидата! Але тільки навіть не перед виборами, не в ході якихось дебатів, а безпосередньо, коли ситуація була напружена до межі. І робили це двічі в історії України — перший і другий Майдан", — обурилася речник МЗС РФ.

"Франція розтоптала суверенітет України! І топтала її, і знищувала цей суверенітет протягом кількох років! Тому починати треба не з виборів 2019 року, а за десятиліття до цього! І згадувати всю історію не так, як це люблять робити в західних засобах масової інформації, вибірково. Ні!" — не вгамовувалася вона.

Цимбалюк із сарказмом прокоментував слова Захарової, здивувавшись зміні її риторики. Адже раніше в усьому, що відбувається в Україні, вона звинувачувала США.

"Нарешті дісталося цим французам, а то зазвичай всі Майдани списують на Вікторію Нуланд і печиво. Нехай знають французи, німці та інші інородці, що big Russian brother watches them (великий російський брат стежить за ними. — Ред.)", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня у Франції підтвердили, що президент Еммануель Макрон прийме у себе в п'ятницю, 12 квітня, лідерів виборчих перегонів в Україні — шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка. Першою відбудеться зустріч із Зеленським: о 15:00 за місцевим часом. Далі заплановано розмову з Порошенком.

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