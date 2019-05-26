ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Розстріляв парламент": у політикумі Болгарії спалахнув скандал через серіал із Зеленським

6.9тЧитати матеріал російською

У Болгарії проросійська партія "Відродження" використала у своїй передвиборчій програмі відео з українського серіалу "Слуга Народу", чим порушила Виборчий кодекс, оскільки в ролику містяться кадри насильства.

Про це заявила Центральна виборча комісія країни, повідомляє "Радіо Свобода". Йдеться про епізод, де головний герой, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський, "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК закликали партію видалити відео і більше його не поширювати, оскільки реклама може спонукати людей до насильства.

Новини
"Яндекс" придбав права на серіал "Слуга народу" в Росії: з'явилася відповідь "Кварталу"

Кадр із серіалу "Слуга народу"

Кадр із серіалу "Слуга народу"

На відео, яке було опубліковано 22 травня на сторінці партії в Facebook, персонаж Зеленського з серіалу "Слуга народу" стріляє у депутатів, а пізніше з'являється підпис: "Відродження. Тільки ми можемо". При чому, у президента України заявили, що не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

З 23 по 26 травня у країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту.

Новини
Стратегії немає, є Голобородько із "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній серії третього сезону серіалу "Слуга Народу 3. Вибір" показали знаковий момент про вихід МВФ з України. Він може стати реальністю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Болгарія
Тег
"Слуга Народу"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
19
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
а сюжет то хороший.у большинства простого народа вызывает одобрение.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Оказывается упоротые кастрюлеголовые дебилы, есть не только ВНА но и в Болгарии
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки