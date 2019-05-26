"Розстріляв парламент": у політикумі Болгарії спалахнув скандал через серіал із Зеленським

У Болгарії проросійська партія "Відродження" використала у своїй передвиборчій програмі відео з українського серіалу "Слуга Народу", чим порушила Виборчий кодекс, оскільки в ролику містяться кадри насильства.

Про це заявила Центральна виборча комісія країни, повідомляє "Радіо Свобода". Йдеться про епізод, де головний герой, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський, "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК закликали партію видалити відео і більше його не поширювати, оскільки реклама може спонукати людей до насильства.

Кадр із серіалу "Слуга народу"

На відео, яке було опубліковано 22 травня на сторінці партії в Facebook, персонаж Зеленського з серіалу "Слуга народу" стріляє у депутатів, а пізніше з'являється підпис: "Відродження. Тільки ми можемо". При чому, у президента України заявили, що не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

З 23 по 26 травня у країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній серії третього сезону серіалу "Слуга Народу 3. Вибір" показали знаковий момент про вихід МВФ з України. Він може стати реальністю.

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