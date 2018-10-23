''Розстріляти Москву впритул'': у Росії запанікували через ракети в Харкові і Сумах

США, вирішивши вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), нібито готуються до нанесення нищівного удару по Росії.

Таку думку у Facebook висловив Сергій Марков - екс-депутат Держдуми РФ, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна.

"Мене дивує занадто заспокійливе ставлення більшості експертів щодо можливого виходу США з РСМД. І, мовляв, не вийдуть вони. І нам, мовляв, все одно, бо Росія ядерний гігант. Але США планують дуже небезпечні дії для Росії. Поставити поруч із кордонами Росії, в Харкові, Чернігові, Сумах сотні ракет", - заявив він.

За словами політика, це "дасть можливість буквально розстріляти в упор Москву і ключові економічні та населені регіони Росії".

"Підлітний час 5 хвилин. Не впевнений, що можна за таких умов перехопити всі ракети. Саме встановлення повного політичного контролю США над керівництвом України дає такі військові можливості США. І це змінює стратегічну ситуацію. Для цього і скасовується РСМД", - упевнений Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. Зі свого боку в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Незабаром стало відомо, що у Путіна знайшовся сильний союзник проти США, який назвав рішення Трампа "згубним".