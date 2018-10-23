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''Розстріляти Москву впритул'': у Росії запанікували через ракети в Харкові і Сумах

111.9тЧитати матеріал російською

США, вирішивши вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), нібито готуються до нанесення нищівного удару по Росії.

Таку думку у Facebook висловив Сергій Марков - екс-депутат Держдуми РФ, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна.

"Мене дивує занадто заспокійливе ставлення більшості експертів щодо можливого виходу США з РСМД. І, мовляв, не вийдуть вони. І нам, мовляв, все одно, бо Росія ядерний гігант. Але США планують дуже небезпечні дії для Росії. Поставити поруч із кордонами Росії, в Харкові, Чернігові, Сумах сотні ракет", - заявив він.

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За словами політика, це "дасть можливість буквально розстріляти в упор Москву і ключові економічні та населені регіони Росії".

"Підлітний час 5 хвилин. Не впевнений, що можна за таких умов перехопити всі ракети. Саме встановлення повного політичного контролю США над керівництвом України дає такі військові можливості США. І це змінює стратегічну ситуацію. Для цього і скасовується РСМД", - упевнений Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. Зі свого боку в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Незабаром стало відомо, що у Путіна знайшовся сильний союзник проти США, який назвав рішення Трампа "згубним".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфлікт
Особа
Сергій Марков
Місце
Росія
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Придурки бандерлохи. Кнопку нажмут америкосы, а ответ полетит в Харьков, Сумы.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Те, що пан Марков переобтяжив власний памперс рідкими фекаліями, це є добре. Це каже, що кремлівсько-пітерсько-сонцевська шпана переходить від гучного гавкання до тоскливого скиглення. Бо вже нема того буферу-прокладки у кордонів Мокшанії, який дозволяв би цієї злочинної ватазі спати спокійно на боку.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославные! Молитесь, скоро к вам прилетят. Срочно скиньтесь денежками на строительства ватоправославных капищ.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Бешенство Ватки, Ты себе уже построил укрытие? Ответка то прилетит к вам.
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